Una importante filtración de CoD revela los mapas de Modern Warfare 2 y CoD 2024

PILLAGE FROM TREYARCHS NEXT GAME HAHAHA pic.twitter.com/PMdwAuKBFv

Los mapas, supuestamente llamados Stealth and Pillage, representan el primer vistazo real que tenemos de lo que sigue a Black Ops Cold War. Después de apresurarse a desarrollar el título de 2020, Treyarch ha recibido un año más para trabajar en su entrega de 2024.

Incluso han afirmado que han publicado un primer vistazo al próximo título de Treyarch, que no se lanzará hasta 2024.

El 2 de julio, el filtrador RealiityUK publicó una plétora de imágenes, todas ellas supuestamente mapas multijugador de Modern Warfare 2 o Call of Duty 2024.

Nuevas filtraciones de Call of Duty afirman dar a los jugadores su primer vistazo a los mapas multijugador tanto de Modern Warfare 2 como del título sin título de Treyarch, CoD 2024, con la llegada del título de 2022 acercándose rápidamente.

by Francisco García