Los cambios en el HUD de Counter-Strike 2 hacen que los jugadores sientan nostalgia por la antigua pantalla de CS:GO

Counter-Strike 2 trajo muchas innovaciones, pero sus cambios en el HUD han dejado a los jugadores añorando la simplicidad de Counter-Strike: Global Offensive.

El renovado Counter-Strike 2 presenta una serie de mejoras: gráficos más nítidos, mapas rediseñados y un montón de mejoras más. Pero no todo es color de rosa. Los jugadores se han enfrentado a un campo minado de errores, fallos y otros problemas del juego.

Hay que reconocer que Valve se ha puesto manos a la obra y ha solucionado rápidamente algunos de los problemas más evidentes. ¿La debacle de la desalineación de la hitbox? Solucionada.

Pero en medio de estos parches, una omisión flagrante ha dejado a los jugadores rascándose la cabeza: el regreso del antiguo HUD que mostraba claramente el recuento de jugadores vivos.

Jugadores de CS2 sienten nostalgia por la antigua pantalla de CS:GO

Un reciente hilo de Reddit ha puesto este tema sobre la mesa. “¿Por qué sigue faltando esto en CS2?“, se preguntaba un miembro de la comunidad, que compartió una imagen de la antigua pantalla de CS:GO.

El renovado HUD de Counter-Strike 2, aunque elegante, parece priorizar la estética sobre la funcionalidad. Los avatares de los jugadores, las barras de salud y las estadísticas posteriores a las rondas ocupan un lugar central, relegando el sencillo contador que registraba cuántos jugadores seguían en pie a una pequeña solución de solo texto cerca de la parte superior de la pantalla.

La comunidad no ha tardado en sumarse al sentimiento compartido por el jugador original, con comentarios como: “Es tan innecesario. Cualquiera que tenga una foto de perfil en blanco y negro o descolorida parece muerto de un vistazo cuando en realidad está vivo.” Otro comentó: “Siento que tengo que concentrarme y pasar mucho más tiempo ‘contando’ quién está vivo. Y sé que hay un texto parecido a ‘5v5’ en medio de la pantalla, pero no me acostumbro.”

Mientras los jugadores buscan soluciones, como la opción de “ocultar las fotos de perfil de los enemigos”, se preguntan: ¿Por qué arreglar algo que no estaba roto?

