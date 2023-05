Análisis de Diablo 4: El mal evoluciona para una nueva generación de cazadores

Diablo 4 ha resurgido por fin de los Infiernos Abrasadores para asumir de nuevo el trono del género de los RPG de acción. Sin embargo, ¿debería haberse quedado el diablo en su fosa, o es Diablo 4 el juego que los fans estaban esperando?

Blizzard ha tenido 11 años para crear la continuación del excelente, aunque controvertido, Diablo 3. Ese juego llevó a la serie a nuevos niveles de popularidad, aunque al mismo tiempo alienó a algunos puristas. A pesar de contar con 29 temporadas de contenido y una comunidad entregada, aquel lanzamiento inicial de Diablo 3 es infame.

Para evitar caer en una trampa similar, Diablo 4 ha abandonado gran parte de lo que frustró a los jugadores veteranos de su predecesor, al tiempo que ha redoblado la mayor parte de lo que funcionaba. Los elementos caricaturescos de Diablo 3 han sido sustituidos por un estilo sombrío que a menudo se parece más a Diablo 2: Resurrected que a Diablo 3. Blizzard ha creado algo increíblemente bueno, una plataforma excelente sobre la que el desarrollador puede seguir construyendo. Si estabas preocupado, no lo estés. Blizzard ha cumplido la promesa de lo que Diablo debería ser en 2023.

Detalles clave de Diablo 4

Precio: 59.99€

59.99€ Desarrollador : Blizzard Entertainment

: Blizzard Entertainment Fecha de lanzamiento : 6 de junio de 2023 / 1 de junio con reserva

: 6 de junio de 2023 / 1 de junio con reserva Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Tráiler de Diablo 4

La oscuridad nunca sentó tan bien

El mundo de Diablo 4 es deprimente. La vida es una lucha para los habitantes de Santuario y cada elección tiene un coste. A diferencia de Diablo 3, el humor se utiliza con moderación. Este tono más oscuro se refleja en el estilo artístico, la historia y, de forma más sutil, en la jugabilidad, donde las cosas son menos llamativas y exageradas.

Los que vengan de Diablo Immortal también pueden encontrar esto un poco chocante. Pero funciona. Este es el Diablo de antaño en muchos sentidos, y aquellos que disfrutan del mundo oscuro y mórbido de los primeros juegos estarán encantados de verlo de vuelta.

Sin embargo, no todo son pétalos de rosa, ya que echamos de menos el sistema de seguidores de Diablo 3. En esta ocasión, no podrás aliarte con un compañero de la IA, como un templario, un canalla, una hechicera o incluso un mercenario a sueldo. Esta era una de las mejores características de Diablo 3 y la camaradería de tener un seguidor se echan de menos aquí. El juego a menudo te empareja con personajes en misiones de la historia, pero no es lo mismo.

Sin embargo, esto se presta bien al tono más oscuro de Diablo 4, obligándote a sentirte más aislado y, en última instancia, solo, al menos cuando te aventuras en solitario. Aunque un mercenario silencioso, al estilo de Diablo 2, no habría venido mal. La buena noticia es que Diablo 4 se ha diseñado pensando en el multijugador, incluso más que las entregas anteriores, así que unirse a un clan de héroes con ideas afines puede ser más divertido que hacerlo con la IA.

Un vasto mundo abierto infestado de demonios

El mundo de Santuario es más abierto que en anteriores entregas. Los actos ya no se completan con una escena que muestra un viaje a una nueva ubicación. En su lugar, puedes viajar a casi cualquier lugar desde el principio y utilizar el sistema de viaje rápido para desplazarte entre los lugares que hayas descubierto. Esto te da libertad para labrarte tu propio camino y completar misiones y misiones secundarias a tu antojo. También puedes recorrer el mundo a caballo, una primicia en la serie Diablo, lo que aumenta significativamente tu velocidad.

Los enemigos y las misiones, en su mayor parte, suben de nivel contigo, así que puedes participar en contenido secundario tan a menudo o tan poco como quieras. Nunca te pasarás de nivel ni tendrás que abandonar una zona para ganar experiencia durante unas horas. Si ignoras algunas de las primeras misiones secundarias, seguirá mereciendo la pena completarlas más adelante, ¡incluso puede que tengan mejores recompensas! También puedes ir completando misiones sobre la marcha y ver que el juego fluye a tu ritmo.

Aunque a algunos fans les preocupaba que las decisiones tomadas en torno al denostado Diablo Inmortal se filtraran en Diablo 4, esos temores son infundados. En todo caso, Blizzard ha aprendido de los errores de Immortal y parece decidida a no repetirlos. Se apoya en los elementos de servicio en vivo de Immortal, pero afortunadamente todas las microtransacciones serán opcionales y sólo para contenido cosmético.

Diablo 4 no ofrece un modelo pay-to-win y el Pase de Batalla premium de temporada no dará a los jugadores una ventaja sobre aquellos que decidan no desprenderse de su dinero. Sin embargo, ofrecerá algunas ventajas y recompensas exclusivas para los jugadores más comprometidos. Estaremos muy atentos a la primera temporada, que saldrá a finales de verano, ya que marcará la pauta del juego en el futuro.

Todos aclamen a Lilith

Hablando de la historia, Diablo 4 consigue contar una narrativa más complicada que la simple trama del bien contra el mal de los juegos anteriores. Los villanos pueden resultar simpáticos, lo que hace más difícil predecir cómo se desarrollarán los acontecimientos. Lilith representa al principal antagonista de la historia, pero la amenaza de Diablo y los demás enemigos planea sobre el juego como una niebla.

Diablo 4 es algo más que ángeles contra demonios con la humanidad atrapada en medio. En su lugar, nos encontramos con una retorcida versión de Romeo y Julieta en la que los dos amantes cruzados buscan sangre, incluida la del otro. Hay un montón de fanservice para los jugadores veteranos, pero Diablo 4 se siente sobre todo como una nueva generación de la serie, lo que significa que los nuevos jugadores no necesitarán jugar a Diablo 1, 2 y 3 para ponerse al día.

Una vez que aparecen los créditos, no has terminado. Diablo 4 abre su contenido final, como el Árbol de los Susurros y otros elementos divertidos que mantendrán a los buscadores de botín entretenidos hasta que comience la Temporada 1. Aunque Diablo 4 ofrece un final satisfactorio, no podemos evitar pensar que solo hemos arañado la superficie de lo que ofrecerá el juego en el futuro.

Trampas modernas y grandes novedades

Aunque Diablo 4 es excelente, algunos elementos pueden volverse repetitivos. Al convertir el juego en un vasto mundo abierto, pierde parte de la íntima atención al detalle que tenían Diablo 1 a 3. Cae en la misma trampa en la que cayeron Elden Ring y Zelda: Breath of the Wild. No obstante, es importante señalar que estos dos juegos se convirtieron en clásicos del Juego del Año, aunque la preferencia personal por el mundo cerrado frente al abierto variará de un jugador a otro.

En esta ocasión, Diablo 4 es más grande, pero no universalmente mejor que lo anterior. Simplemente es diferente. Los desarrolladores quieren que los jugadores creen sus propios momentos gracias a una libertad sin precedentes desde el principio, pero esto puede ser un arma de doble filo. Muchos de los momentos que crees te parecerán iguales a los anteriores, y aunque el mundo es impresionante, a menudo carece del carácter de los anteriores juegos y escenarios de Diablo.

A veces, los momentos más memorables son los que se crean de forma artística para nosotros. Aunque disfrutamos matando oleada tras oleada de demonios durante los abundantes Eventos de Mundo de Diablo 4, este enfoque repetido no se puede comparar con el terror de ver al Carnicero por primera vez en Diablo 1, o cuando nos maravilló el campo de batalla perpetuo a las afueras de Harrogoth en Diablo 2, o cuando defendimos Bastions Keep contra el ejército de Azmodan en Diablo 3.

Veredicto

Diablo 4 es una secuela poderosa, pero puede parecer más un gran bufé de sabrosos manjares para matar demonios. Ofrece algo para todos los gustos, pero carece de ese sabor adquirido y curado de las entradas anteriores.

Esto no quita que Diablo 4 represente la siguiente evolución de la serie. Es una secuela estelar, y una que se esfuerza por atraer a todos los fans de esta querida franquicia. Diablo 4 se mantendrá durante años, y esta es una gran introducción a una saga que esperamos que no haya hecho más que empezar.