Encuesta filtrada de Blizzard indica que el DLC de Diablo 4 tendría un precio de 100$

La última encuesta de Blizzard sobre sus juegos indicaría que el próximo DLC de Diablo 4 tendría un precio que llegaría a los 100$.

Cuando Diablo 4 se lanzó tuvo un gran éxito que diversas críticas bastante favorables para uno de los buques insignia de Blizzard. Sin embargo, el fuego se apagó muy pronto, a medida que aumentaba la frustración de los jugadores por las dudas sobre el final del juego y una primera temporada que dejó muchísimo que desear.

Actualmente, el título se encuentra en su temporada 2, y los comentarios de los jugadores han sido en general positivos. Y es que los desarrolladores se pusieron las pilas para traer un contenido mejorado respecto a la primera. Sin embargo, Blizzard tropezó un poco durante su ceremonia de la BlizzCon, con un anuncio sobre una próxima expansión que dejó descontentos a algunos jugadores.

Ahora parece que más mazazos siguen llegando ya que en una encuesta filtrada se ha detallado lo que podrían ser los modelos de precios exuberantes para el próximo DLC de Diablo 4.

El precio del DLC de Diablo 4 podría ser muy elevado según filtraciones

La encuesta filtrada fue enviada al YouTuber Bellular News (el tema empieza al minuto 4:30 del vídeo), que compartió información sobre lo que Blizzard podría tener planeado para el DLC de Diablo.

Según la encuesta, el modelo de precios presentaba cuatro opciones: paquetes de 50, 70, 80 y 100$. Como era de esperar, cada opción proporcionaría a los jugadores beneficios en el juego, como es el caso del Platino, la moneda del juego.

El problema reside en los beneficios adicionales, ya que algunos paquetes proporcionarán a los jugadores aspectos legendarios y objetos únicos. Características que muchos jugadores no quieren siquiera oír, sobre todo, para juegos como Diablo 4.

Por desgracia, esto no es algo que Activision, la empresa matriz de Blizzard, no haya introducido ya. Los últimos títulos de Call of Duty han incluido una edición estándar y otra llamada “Vault”, donde la última tenía ventajas similares a las que se insinúan en esta encuesta filtrada.

Junto con eso, Overwatch 2 ha tenido también una gran bandera encima del juego. Aparecieron encuestas filtradas que apuntaban a que los cosméticos del juego alcanzarían un precio de 45$, un precio completamente desorbitado.

Dicho esto, se trata de encuestas y no son indicativas del producto final. Sin embargo, Diablo Immortal demostró hasta qué punto Blizzard estaba dispuesta a sobrepasar los límites de la monetización.