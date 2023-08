“Build alternativa” para el Hechicero en Diablo 4 tras su nerfeo

La controversia sobre el Hechicero relacionada con varios nerfeos en Diablo 4 continúa, pero los jugadores han conseguido esquivar esta frustración disfrutando de la clase Hechicero de una forma poco convencional. Echa un vistazo a esta build alternativa.

Desde el lanzamiento de Diablo 4, hasta el lanzamiento de la Temporada 1, la clase Hechicero fue la más popular. A todo el mundo le encantaba y los desarrolladores reconocieron que era la clase más jugada debido a su increíble potencial de build. Sin embargo, el ímpetu de la clase se topó con un obstáculo cuando se le aplicaron varios nerfs, especialmente en lo que respecta a su utilidad durante el endgame.

La clase Hechicero se vio abrumada por los nerfeos y su popularidad ha disminuido un poco. Esto ha resultado ser un tema delicado, ya que muchos jugadores disfrutan usando al Hechicero, pero su viabilidad en el endgame se ha vuelto mucho menos potente. Como solución, la comunidad de D4 ha ideado una forma poco convencional, pero eficaz, de revivir los días de gloria del Hechicero.

Esta build alternativa vuelve a traer al Hechicero a lo más alto de Diablo 4 tras su nerfeo

Si estás luchando por encontrar otra clase que te guste o quieres algo que rasque ese picor del Hechicero en Diablo 4, entonces un usuario de Reddit ha explicado cómo su solución puede ayudarte: “Por fin descubrí lo que estaba haciendo mal con mi Hechicero… no estaba jugando como un Pícaro”.

Aunque no se basa tanto en la magia como un Hechicero, la clase Pícaro sigue utilizando armas a distancia y habilidades que pueden simular los efectos y la adaptabilidad de la magia de largo alcance de un Hechicero.

“Pensé en probar con un Pícaro, que suele ser la clase que menos me gusta en los juegos, ya que no soy un gran fan del juego de golpear y luego esquivar, como suelen ser la mayoría de los Pícaros. Pero enseguida me di cuenta de que podía build un Pícaro con un blaster de retroceso y el juego se volvió divertido como suele serlo jugar con un Hechicero”, comenta. También añade “el juego vuelve a ser divertido” como resultado de esto.

“Jugué como Hechicero en la Temporada 0, fue bastante divertido. Jugué como Pícaro en el inicio de la Temporada 1. Hay una gran diferencia en cuanto a daño y capacidad de supervivencia, todo es más fácil”, comentó un usuario, y otro añadió: “Yo hice lo mismo, Hechicero fue mi primer eterno, llegué al 65 y me aburrí, así que me hice Pícaro en la Temporada 1 y me decidí por una build de ráfaga rápida y, de repente, el juego vuelve a ser genial. Actualmente soy nivel 68 y me sigue encantando.

Parece que la clase Pícaro puede ser un sustituto útil para aquellos que necesiten un hechicero. Lo que sí sabemos es que los desarrolladores van a deshacer algunos de los ajustes del Hechicero debido a la enorme reacción. Así que puede que no pase mucho tiempo hasta que la clase brille y vuelva a ser la número uno.