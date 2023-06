¿Es posible jugar a Diablo 4 en solitario?

Diablo 4 está repleto de todo tipo de misiones, con un entorno vibrante que nos absorbe, así como de una gran variedad de enemigos a los que hacer trizas pero ¿podemos jugar a Diablo 4 en solitario o necesitamos compañeros en nuestras aventuras?

Sin ninguna duda, Diablo 4 intentará ponernos a prueba siempre que podamos, y es que resistir oleadas de demonios nosotros solos no siempre es la mejor idea. Por ello, gran parte de la comunidad se une para poder conseguir los desafíos que nos propone Blizzard.

Sin embargo, no siempre nos apetece socializar y preferimos tener un momento para nosotros solos, pero ¿es eso posible? ¿podemos jugar a Diablo 4 en solitario? Esto es todo lo que tienes que saber sobre ello.

¿Podemos jugar a Diablo 4 en solitario?

¡Sí, podemos jugar a Diablo 4 en solitario sin problema! Es decir, podremos jugar la campaña sin compañía, incluidas las mazmorras, jefes y un montón de contenido más. Aunque Diablo 4 tiene mucha base de los MMO, sigue siendo un título que podemos disfrutar en solitario como ya ocurría en otras entregas de la saga.

No obstante, eso no quita también que cuando lo necesitemos pidamos ayuda a otros jugadores en función de nuestro nivel y dificultar. Cuando juguemos veremos a otros usuarios moviéndose por el mapa y charlando con los NPCs. Si lo necesitas no dudes en acercarte a ellos para conseguir lo que necesites.

Aunque sabemos lo tranquilo que puede ser jugar de vez en cuando en solitario, no dudes en agruparte con otros jugadores en Diablo 4 para poder acabar con los jefes que más se te están haciendo bola. Y es que, de vez en cuando, necesitamos también un poquito de ayuda de los demás.

Y si quieres pasártelo con amigos, te explicamos cómo jugar multijugador a nivel local aquí.