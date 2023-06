Jugadores de Diablo 4 tachan el botín del Jefe de Mundo de “basura absoluta”

El botín de Diablo 4 es un tema de conversación candente en Santuario. Un área, en particular, que está siendo escudriñada por los jugadores es el tema de los Jefes de Mundo y cómo el botín que sueltan es una “absoluta pérdida de tiempo”.

Hay muchas formas de pasar el tiempo en Diablo 4, desde conquistar Fortalezas hasta farmear objetos Legendarios. Además de eso, construir tu personaje y apilar tu inventario es la clave para hacerte más fuerte, pero ¿qué consigues haciéndote más fuerte? Pues convertirte en una propuesta más formidable para el PvP y aniquilar jefes.

El Carnicero llamará naturalmente tu atención, pero también lo harán los Jefes de Mundo del juego. Son serias pruebas de tu habilidad y build. Sólo hay un pequeño puñado de ellos, y el número de veces que te encuentres con uno se inclinará hacia el lado raro de la balanza. Sin embargo, los jugadores que los encuentran y son capaces de vencerlos, creen que Blizzard debe revisar seriamente el botín que dejan caer.

Los Jefes de Mundo de Diablo 4 son “absolutamente poco gratificantes”

Según un post del usuario de Reddit de Diablo 4 djsedna: “Los Jefes de Mundo deberían soltar un Gran Botín siempre”.

Entraron en una profunda explicación de por qué creen que es así: “No entiendo por qué no lo hacen. El botín del Jefe de Mundo es una absoluta basura sin el Gran Alijo. Si el juego pretende promover mecánicas en las que nos encontremos orgánicamente en el mundo y llevemos a cabo una tarea juntos, ¿por qué harían que los incentivos para realizar dicha tarea fueran absolutamente poco gratificantes?”

Y continuaron: “Los eventos de Marea Infernal me parecen algo que no me hace perder el tiempo. Parecen lo suficientemente desafiantes, existe el factor riesgo de morir y los cofres son muy gratificantes. Por otro lado, anoche, al matar a un Jefe de Mundo, me dieron literalmente todos los amarillos. Ya había hecho ese Jefe de Mundo, así que nada de cofres. Una absoluta pérdida de tiempo para algo que parece un evento grande e importante”.

Sin duda, este es un problema frecuente para muchos, y otros se han pronunciado sobre la situación.

“La dificultad del jefe de mundo es no perderse su tiempo de aparición. Todo lo relacionado con el diseño es terrible, incluidas las recompensas”, decía uno de los comentarios más destacados. Otro usuario ofreció: “Los jefes del mundo son una mierda. Literalmente, sueltan el mismo botín que una élite en una NM [Mazmorra de Pesadilla]“.