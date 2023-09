Los jugadores de Diablo 4 piden un cambio mayor para mejorar sus builds

Las builds son una fuerza vital clave en Diablo 4, ya que dictarán tu estilo de juego. En última instancia, son lo que te llevará horas de juego. Uno de los aspectos de las builds de Diablo 4 no ha cambiado desde el lanzamiento y los jugadores se están cansando de ello.

Hay muchas expectativas puestas en la segunda temporada de Diablo 4. La Temporada de la Sangre traerá consigo un montón de cambios, entre los que se incluyen importantes correcciones a las Resistencias. En gran parte, se trata de una respuesta a una primera temporada mediocre a los ojos de los fans.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La comunidad sigue frustrada por el sistema de objetos. Aunque son los principios básicos de Diablo 4, hay otro área que los fans están desesperados por ver mejorada: las builds. Aunque es posible crear un gran número de builds poderosos, sobre todo para afrontar el final del juego, el título de rol sigue echando en falta una característica muy útil.

Blizzard

Se necesitan arreglar las builds para la Temporada 2 de Diablo 4

En palabras del fan NeoViper101 en Reddit: “Por el amor de Lilith, danos la posibilidad de cambiar entre builds.” El usuario se explayó sobre lo frustrante que resulta no poder ajustar y personalizar las builds como es debido.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Seamos honestos, este juego es bonito para lo que es. Claro que necesita muchos arreglos, ¿pero por encima de todo? lo único que quiero, y estoy seguro de que hablo en nombre de la mayoría de la gente que sigue jugando, es poder cambiar de build sin tener que pasarme 30 minutos devolviendo cada punto de habilidad y Paragón y equipando cada pieza de equipo. Con gusto pagaría MILLONES de oro solo para comprar ranuras de builds. Incluso renunciaría a mis 666 platinos inútiles para comprar uno o dos.”

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Las builds personalizadas tienen grandes ventajas, ya que permiten a los jugadores cambiar a una build diferente que les vendrá mejor en una Mazmorra de Pesadilla en lugar de enfrentarse a un Jefe del Mundo, por ejemplo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Otro usuario agraviado estuvo de acuerdo y expresó que también “es lo único que quiero”, porque quieren “probar otras builds y tener tanto equipo dedicado a otras builds en mi alijo para mi Druida. Simplemente no voy a perder mi tiempo respetando una y otra vez.”

Un comentario más también se duplicó en este punto: “Así que mi Druida 100 básicamente ya está hecho y no estoy jugando más. Me ENCANTARÍA probar diferentes builds con él, pero es increíblemente molesto hacerlo. Así que prefiero no jugar y hacer otra cosa.”

Los fans están dejando Diablo 4 por este problema con las builds, mientras muchos ponen expectativas en la Temporada 2.

El artículo continúa después del anuncio.