Mineros de datos encuentran un nuevo nivel de dificultad en Diablo 4

Mineros de datos de Diablo 4 han encontrado que el juego de Blizzard estaría preparando un nuevo nivel de dificultad que superaría el nivel 4 de mundo.

Hasta ahora, Diablo 4 es uno de los más juegos más exitosos de Blizzard en su lanzamiento. Con más de 666 millones de dólares recaudados en tan solo 5 días, se ha convertido en el juego de Blizzard que más rápido se ha vendido de todos los tiempos.

Y es que en esta entrega nos adentramos en Santuario, la tierra creada por Lilith e Inarius. Una vez que completamos la campaña de la historia principal es cuando comienza la verdadera diversión, ya que se abren ante nosotros nuevos niveles de mundo y el final del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

Los niveles de mundo en Diablo 4 determinan la dificultad de los enemigos en tu mundo. Por el contrario, los niveles de mundo más altos suelen ofrecer mejores recompensas en el juego, por lo que se trata de un equilibrio entre riesgo y recompensa.

Al momento de redactar esta noticia hay 4 niveles de dificultad disponibles, sin embargo, los mineros de datos han encontrado que podríamos tener uno nuevo dentro de muy poco.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Diablo 4 podría tener un nuevo nivel de dificultad

Según el buscador de datos de Diablo DataMineARPG creen haber encontrado pruebas de que se está trabajando en un nuevo nivel de dificultad aumentando el número a cinco:

El artículo continúa después del anuncio.

“Aunque todo esto se considera especulación en este momento, hemos encontrado pruebas de que se está trabajando en el nivel de mundo 5, como se muestra en la imagen de abajo”, afirmaba.

Al igual que otras dificultades, el nivel 5 nos ofrecería un gran desafío pero también otorgando mayores recompensas a los que lo consigan superarlo. Por desgracia, aún no sabemos cómo serán esas recompensas debido a que aún no se han extraído los datos. No obstante, los niveles anteriores nos indican que podría aparecer un nuevo nivel de objetos y que los enemigos otorgarán una gran cantidad de oro y experiencia.

El artículo continúa después del anuncio.

No se sabe con certeza cuándo llegará este nuevo nivel de mundo a Diablo 4, pero con la llegada de la Temporada 1 a mediados o finales de julio, es posible que lo veamos muy pronto.