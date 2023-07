Próximas clases en llegar a Diablo 4: DLC y personajes

Es poco probable que las clases de personaje de Diablo 4 que se lanzaron con el juego sean las únicas que lleguemos a utilizar, ya que con el tiempo se lanzarán más. La pregunta es, ¿qué otras clases de Diablo llegarán a Diablo 4 como DLC?

Aunque los DLC de Diablo 4 han sido confirmados por Blizzard, aún no sabemos en qué consistirá. Es probable que continúe la historia tras el final de Diablo 4, y es probable que veamos el regreso de uno o todos los Demonios Mayores en algún momento. Sin embargo, Blizzard no ha confirmado si tendremos más clases de personajes con los que jugar en el DLC de Diablo 4, al menos de momento.

La buena noticia es que normalmente se añaden al menos dos clases nuevas a un juego en el DLC de Diablo, y Diablo 4 es la mayor entrada de la serie hasta la fecha, así que hay motivos para estar contentos. La pregunta es: ¿quién será? Curiosamente, Diablo 4 sólo ha utilizado clases que regresan, algunas de las cuales no eran jugables desde el Diablo original. Esto lo convierte en el primer juego de Diablo que no crea clases totalmente nuevas, como hicieron antes Diablo 2, 3 e incluso Immortal.

Aunque estamos seguros de que en Diablo 4 se añadirán más clases de personajes, no sabemos quiénes serán. Sin embargo, con algunos razonamientos basados en pruebas, podemos especular sobre quién podría hacer acto de presencia. También creemos que podemos descartar a algunos de los siguientes contendientes.

Guerrero

(Diablo 1) El Guerrero era la clase estándar cuerpo a cuerpo en el Diablo original, frente a las clases más pícaras y mágicas que también se ofrecían. La clase Guerrero ha sido eliminada en gran medida tanto en la historia como en el juego.

Desde el punto de vista de la clase de personaje, el Guerrero ha sido sustituido por otras clases como el Bárbaro, el Paladín y el Cruzado, lo que lo hace esencialmente redundante. En la historia, el Guerrero de Diablo 1 era el Príncipe Aiden de Tristram, que se convirtió en el Errante Oscuro y, más tarde, en un trágico conducto para el regreso de Diablo en la secuela.

Mago

(Diablo 3, Immortal) Otra clase poco probable que regrese en cualquier futuro DLC de Diablo 4, el Mago es demasiado similar al Hechicero, en el sentido de que ambas clases hacen uso de la magia elemental para dañar a sus enemigos. El Mago fue introducido en Diablo 3 y utilizado de nuevo en Diablo Immortal, sustituyendo a las clases Hechicero y Hechicera de Diablo 1 y 2. Aunque técnicamente el Mago y la Hechicera son clases diferentes, procedentes de distintas escuelas de magia elemental en Santuario, son demasiado parecidas para estar en el mismo juego.

Bardo

(Diablo 1: Expansión Hellfire) El Bardo fue una clase añadida en la Expansión Hellfire no oficial de Diablo 1. Como ese contenido no era oficial, es probable que el Bardo no sea canon. Sin embargo, Blizzard introdujo oficialmente el otro personaje Hellfire, el Bárbaro, en Diablo 2 y siguió utilizando la clase en Diablo 3, Immortal y 4. Así que nunca digas nunca, pero creemos que el Bardo es una de las clases de personaje más improbables que se añadirán en el futuro DLC de Diablo 4. El Bardo incluso recicló los modelos de personaje del Pícaro, haciéndolos aún menos interesantes.

Amazona

(Diablo 2) Las Amazonas son poderosas guerreras que dominan la lucha con arcos, jabalinas y lanzas. Sustituyeron en gran medida a la clase Pícaro en Diablo 2, aunque casualmente se convirtieron en aliadas de la Orden Pícaro del Ojo Invisible durante el primer acto del juego. Como los juegos Diablo ahora permiten a los jugadores elegir el sexo, jugar como Amazona sería problemático, ya que una Amazona masculina podría ser demasiado parecida al Bárbaro. Además, sus habilidades y estilo de lucha son utilizados por el Pícaro que regresa en Diablo 4, por lo que es poco probable que vuelva la clase Amazona.

Asesina

(Diablo 2) Los Asesinos son maestros de las artes marciales que utilizan sus armas de garras para destrozar a sus enemigos con facilidad. Hicieron su debut en la expansión de Diablo 2, El Señor de la Destrucción, pero el Asesino con el que jugamos hizo su aparición como PNJ antes de esto. Esta clase de personaje también tomó prestada la clase Pícaro y más tarde fue ampliada y sustituida por el Cazador de Demonios en Diablo 3. Debido a esta razón, y al hecho de que el Pícaro está de vuelta en Diablo 4, nos parece improbable el regreso del Asesino.

Cazadora de demonios

(Diablo 3, Immortal) Capaz de blandir ballestas dobles, lanzar explosivos, colocar trampas y lanzar magia de las sombras. El Cazador de Demonios es una combinación de las clases Asesino y Amazona, esencialmente sustituyendo a ambas. La clase fue popular tanto en Diablo 3 como en Immortal y sería probable que volviera, sin embargo, el Pícaro ocupa en gran medida su puesto en Diablo 4. Aunque no descartaríamos por completo volver a verla.

Médico Brujo

(Diablo 3) Los Médicos Brujos canalizan los poderes del Vudú para invocar espíritus y criaturas no muertas que ataquen a los enemigos y cumplan sus órdenes. La clase era esencialmente el sustituto del Nigromante en Diablo 3, pero resultó ser menos popular. Finalmente, el Nigromante se añadió a Diablo 3 como DLC por petición popular. Como el Nigromante está de vuelta en Diablo 4, esto podría significar que no hay sitio para el Médico Brujo, pero ambos Nephalem pudieron coexistir en Diablo 3, así que es posible. Sin embargo, creemos que hay contendientes más probables.

Monje, una de las clases que podría volver en el DLC de Diablo 4

(Diablo 3, Immortal) Ahora nos adentramos en las clases de personajes con más probabilidades de aparecer en el DLC de Diablo 4. Los monjes son luchadores disciplinados con un ataque ágil y unas habilidades defensivas impresionantes, lo que significa que son extremadamente versátiles en el combate cuerpo a cuerpo. También han robado algunos de los movimientos y equipo de la clase Asesino. El Monje fue muy popular en Diablo 3 e Inmortal, con builds que a menudo encabezaban las listas de niveles tanto en PvP como en PvE. La clase tampoco tiene contemporáneos en Diablo 4, lo que significa que podría añadirse fácilmente como DLC.

Paladín

(Diablo 2) Un guerrero orientado al combate cuerpo a cuerpo que utiliza auras y magia sagrada para aumentar su fuerza y paralizar a los enemigos. El Paladín sustituyó principalmente a la clase Guerrero con armadura, pero con el celo de la luz sagrada guiando su camino. La clase podría encajar bien en Diablo 4, sobre todo teniendo en cuenta la religión Inarius que ha surgido desde Diablo 3. Aunque la clase fue sustituida en su mayor parte por el Cruzado en Diablo 3 e Inmortal, podría ser el momento de revisar la orden Paladín.

Cruzado

(Diablo 3, Inmortal) Una rama de la clase Paladín, el Cruzado es un híbrido lanzador/tanque que utiliza armadura pesada mientras blande un mayal, una espada y un gran escudo. Pero su arma principal es su rectitud, que utiliza junto con su fuerza de voluntad para derrotar a herejes y demonios por igual. Esta clase se utilizó en Diablo 3 e Inmortal en lugar del Paladín. Creemos sinceramente que una de estas dos clases volverá en el DLC de Diablo 4. La única pregunta es, ¿será el Cruzado o el Paladín?

Caballero de Sangre

(Diablo Immortal) Una clase vampírica actualmente exclusiva de Diablo Immortal – al menos por ahora. El Caballero de Sangre es la primera clase nueva de Diablo desde que el DLC de Diablo 3 reveló al Cruzado allá por 2014. Blizzard lanzó la clase en Diablo Immortal unas semanas después del lanzamiento de Diablo 4. Por lo tanto, tienes que pensar que los desarrolladores han considerado la posibilidad de añadir este asesino de demonios chupasangre a la última secuela. Aunque aún se consideraría una clase que regresa, al menos sería algo que Diablo 1, 2 y 3 no tenían. Esperemos que Blizzard tenga grandes planes para el Caballero de Sangre.

Una nueva clase de personaje

Todos los juegos de Diablo han introducido nuevas clases de personaje, excepto Diablo 4. Tanto Diablo 2 como Diablo 3 introdujeron varias clases nuevas, aunque algunas fueran esencialmente reskins o inspiradas en clases anteriores. Aunque los fans de Diablo 4 estén ansiosos por ver quién volverá, hay muchas posibilidades de que obtengamos una clase totalmente nueva en las expansiones.

El DLC de Diablo 4 podría incluso añadir clases de las que hemos conocido, pero con las que nunca hemos jugado, como el Templario, el Canalla o la Encantadora. Incluso podríamos jugar como un Ángel o un Demonio por primera vez, ahora que las alianzas entre las fuerzas del Cielo y del Infierno se han vuelto más enrevesadas. Pase lo que pase, confiamos en que las clases de personaje existentes en Diablo 4 sean sólo el principio.