¿Se puede jugar a Diablo 4 sin conexión a internet?

En Diablo 4 nos sumergiremos en todo tipo de batallas con muchísimo botín y una historia para dejarnos locos, pero ¿podemos jugar a Diablo 4 sin conexión? Esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

Una vez nos metemos a explorar Santuario en Diablo 4 tenemos un montón de actividades que hacer como subir de nivel, cambiar las armas o simplemente disfrutar de las monturas.

Sin embargo, con tanto que hacer dentro del título de Blizzard, muchos se están preguntando si podemos acceder al juego en modo offline o sin conexión. Y es que siempre está bien tener un juego al que podamos recurrir si internet se nos cae.

Si es tu caso solo tienes que seguir leyendo para que te podamos despejar la gran duda.

¿Podemos jugar a Diablo 4 sin conexión a internet?

Blizzard

Tenemos que darte una mala noticia, y es que no podremos jugar a Diablo 4 si no tenemos conexión a internet. Esto se aplica a todas las plataformas en la que saldrá el juego. Es decir, PlayStation 4 y 5, Xbox S|X y One así como PC.

Esta decisión es debido a que el juego necesita acceso a Battle.net en todo momento para que todo nuestro progreso en cualquier modo de juego como el hardcore se quede registrado dentro de los servidores del juego.

Esto quiere decir que, si en algún momento disfrutando de Diablo 4 nos quedamos sin conexión a internet, nuestro progreso puede quedarse interrumpido. Es decir, que si hemos recogido una serie de botín justo cuando hemos perdido la señal de internet puede ser que lo perdamos cuando la conexión se reestablezca.

Por ello, si eres un usuario cuya red de internet va un poco por rachas de recomendamos que hagas capturas a tu inventario de vez en cuando para poder reclamar tu botín a la asistencia del juego.

Y ya está. Esto es lo que tienes que saber sobre el modo sin conexión de Diablo 4.