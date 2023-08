¿Tiene Diablo 4 el nivel secreto de las vacas?

Los niveles secretos de vacas se han convertido en un elemento básico de los juegos de Diablo, pero ¿incluirá Diablo 4 estos animales de granja asesinos en futuras actualizaciones?

Los fans de Diablo 2 recordarán haber desbloqueado el Nivel secreto de las vacas, una zona que requería un portal especial para llegar y que albergaba Bovinos Infernales asesinos armados con Alabardas. Estas vacas se limitaban a cantar “mú” en tono monótono, e incluso tenían un Rey Vaca muy poderoso que podía ser derribado solo por jugadores poderosos.

El Nivel secreto de las vacas reapareció finalmente en Diablo 3, pero hasta ahora no se ha visto ni rastro del nivel en Diablo 4. Sin embargo, hay indicios de su existencia en el juego, o de que llegará algún día. Aquí está todo lo que sabemos sobre el Nivel secreto de las vacas en Diablo 4.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Existe en Diablo 4 un Nivel de las vacas?

No que nosotros sepamos. El director general de Diablo 4, Rod Fergusson, ha dicho en el pasado que Diablo 4 no incluye un Nivel de vacas, ya que quieren mantener el juego “con los pies en la tierra” y en línea con el tono más oscuro en comparación con el Diablo 3, más caricaturesco. Sin embargo, el nivel original era desbloqueable en el famoso y sombrío Diablo 2 y no restaba nada a la ambientación.

Es posible, sin embargo, que los desarrolladores quieran alejarse del estilo de Diablo 3, debido a las críticas recibidas por el estilo artístico del juego, y sacrificar a los Bovinos Infernales sea simplemente parte de esa estrategia. En una entrevista con Kinda Funny, Fergusson dijo:

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Realmente queríamos aterrizar [Diablo 4] tanto como fuera posible. Nos hemos divertido, pero queríamos asegurarnos de que se sintiera auténtico con la temática gótica y oscura que teníamos. Y por eso, no hay ningún nivel secreto en Diablo 4 que la gente pueda estar buscando, como en juegos anteriores”.

Regístrate para acceder a esta función Modo Ad-lite | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Sin embargo, Fergusson también podría estar intentando despistar a los jugadores.

Blizzard

Pruebas del Nivel de las vacas

Aunque no se ha encontrado el Nivel de las Vacas en Diablo 4, el juego incluye algunas referencias al nivel oculto. La mención de los “Dioses Buey”, por ejemplo, ha levantado algunas cejas, pero es la inclusión de ciertos objetos lo que realmente tiene a los fans hablando.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El objeto Esquirla de Madera Sangrienta que tiene tallada una W es probablemente lo que queda de la Pierna de Wirt (un niño con patas de palo de Diablo 1 que fue asesinado en Tristram), y el objeto Tomo Mohoso es también probablemente una referencia al Portal del Tomo de la Ciudad. Ambos objetos debían combinarse en el Cubo Horádrico para abrir el portal al Nivel de la Vaca Secreta en Diablo 2.

Aunque su inclusión en Diablo 4 podría ser sólo un guiño juguetón al pasado, los objetos podrían llegar a ser mucho más significativos algún día. Vale la pena señalar que, en el momento de su lanzamiento, Diablo 3 tampoco incluía un Nivel de las vacas. De hecho, una pantalla de carga de Diablo 3 llegaba a decir: “No hay Nivel de las vacas”. Sin embargo, esta pantalla se eliminó finalmente y se añadió el nivel. Sin embargo, se accedía a él a través de una grieta y no utilizando la Pata de Wirt y un portal del Tomo de la Ciudad, a pesar de que la Pata de Wirt estaba incluida en Diablo 3.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Tendrá Diablo 4 un nivel de vacas en algún momento?

Aunque podemos afirmar con seguridad que Diablo 4 no cuenta actualmente con un Nivel de vacas, es muy probable que se añada uno en el futuro. Al mismo tiempo, Blizzard podría decidir retirar el reino del Rey Vaca y dejar el nivel en el pasado.