¿Buscas materiales en Diablo 4 pero no sabes dónde buscar? Entonces tu asediada alma de Santuario no debe temer. Nuestra completa guía contiene detalles sobre cada material del juego, así como su paradero.

Admitámoslo, hay muchos platos con los que hacer malabares en Diablo 4. Asegurarte de que tu build es lo suficientemente OP para el final del juego, aguantar el modo Hardcore, y mucho más. Hay mucho que hacer y aún más que controlar. Uno de los muchos elementos del juego de rol es su función de artesanía.

Sin embargo, no hay nada peor que no tener suficiente cantidad de un recurso necesario. Peor aún, no saber dónde encontrarlo puede ser un verdadero suplicio. Para mitigar algunas de estas situaciones frustrantes, aquí tienes una práctica guía que te convertirá en un experto en lo que respecta a los materiales de artesanía del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

Blizzard

Todos los materiales de Diablo 4 y dónde encontrarlos

Para ponértelo fácil, aquí tienes una gran tabla con todos los materiales de artesanía de Diablo 4 y los lugares donde se encuentran. Te facilitará mucho tu misión de exploración del Santuario en D4.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Material Tipo de Material Donde encontrarlo Patibuliana Hierba En casi todas partes. Hálito de ángel Hierba En casi todas partes. Rosa maligna Hierba Durante Mareas Infernales Musgo aullador Hierba Scosglen Baya mordiente Hierba Cimas Quebradas Redamina Hierba Estepas Adustas Pestisácea Hierba Hawezar Matavida Hierba Kehjistan Corazón de demonio Partes de Monstruos Cadáveres de los demonios Lengualbina Partes de Monstruos Bocas de humanos malvados Polvo sepulcral Partes de Monstruos Cadáveres, huesos o mortajas de los muertos vivientes Huesos de bestia triturados Partes de Monstruos Matando bestias y animales, y también criaturas transformadas Pedazo de hierro Minerales En casi todas partes. Mineral de plata Minerales En casi todas partes. Prisma dispersado Minerales En cadáveres muy muy grandes, como los de los jefes del mundo. Alma olvidada Materiales de Reciclaje Durante Mareas Infernales Cristal velado Materiales de Reciclaje Se recicla de las armas y armaduras raras Resguardo enroscado Materiales de Reciclaje Se recicla de armaduras legendarias Sigilo abstruso Materiales de Reciclaje Se recicla de joyas legendarias Polvo de sigilo Materiales de Reciclaje Al utilizar al ocultista para reciclar sigilos de pesadilla de cualquier nivel. Fragmento funesto Materiales de Reciclaje Se recicla de armas legendarias Cuero crudo Pieles De diferentes animales y bestias Cuero superior Pieles De diferentes animales y bestias

El resto depende ahora de ti y de tus objetivos de materiales de artesanía en Diablo 4.