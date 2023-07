Un error en Diablo 4 crea el caos al costar millones de oro a los jugadores

Para aquellos jugadores de Diablo 4 que han estado metiendo puntos en las Bendiciones de Temporada de la Urna de Negociación, un error recientemente expuesto muestra millones de oro perdidos.

Las Bendiciones de Temporada de Diablo 4 se desbloquean introduciendo Cenizas Ardientes en una de las cinco Bendiciones diferentes disponibles en la pestaña.

Las Bendiciones de Temporada están ahí para dar a los jugadores un poco de impulso, ya sea para ganar puntos de experiencia extra al matar monstruos o para conseguir un poco más de dinero en el bolsillo al vender mercancías a los vendedores dentro del juego.

Por desgracia, un error descubierto recientemente muestra a los jugadores que, aunque puedan ganar un poco de oro extra con sus ventas a los vendedores, puede ser a costa de gastar más en Afectos.

Un jugador de Diablo 4 pierde innumerable oro por un error de las Bendiciones de Temporada

Este fallo recientemente expuesto por el usuario de Twitter DatModz muestra al jugador yendo a reutilizar un Afijo en su amuleto en el vendedor Ocultista inicialmente.

Pero cuando añade un punto a la Urna de Negociación y vuelve al Ocultista, el precio ha aumentado significativamente para volver a lanzar este Afijo.

DatModz se queda incrédulo ante el hecho de que la Bendición que supuestamente debería generarle oro, en realidad le esté costando oro. “No quieres esto. Es una Bendición mala”.

Aunque Diablo 4 ha tenido su buena ración de bugs desde su lanzamiento, éste está costando a los jugadores millones de oro si no se detecta a tiempo.

Los comentarios en Twitter han sido variados, ya que algunos no creen que esto sea para tanto, mientras que otros no pueden creer que no se hubieran dado cuenta antes.

Los desarrolladores aún tienen que explicar el error, o si el aumento del valor de los vendedores está destinado a compensar la disminución del oro gastado en reutilizar afijos. Hasta entonces, puede que los jugadores quieran replantearse sus Bendiciones actuales.