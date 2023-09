Cómo defender en EA FC 24: mejores estilos de juego, ajustes y más

Defender requiere habilidad, paciencia y precisión. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para mantener la portería en cero en EA FC 24.

Si te cuesta defender en EA FC 24 no te preocupes, no eres el único. Evitar un gol en un contraataque a veces parece imposible, e intentar defender en uno contra uno en el área es un quebradero de cabeza. Y no ayuda que EA haya añadido más armas para que los atacantes sumen a sus cajas de herramientas.

Los pases de precisión hacen que sea más fácil que nunca derribar a toda una línea defensiva con un solo golpe de balón, y hay siete nuevos movimientos de habilidad con los que los rivales pueden aterrorizarte. Por si eso no fuera suficiente, el sprint de control es una nueva mecánica de carrera que ofrece una habilidad de cambio de ritmo que ter rompe los tobillos.

Todo esto para decir que es un año duro para defender y mantener la portería en cero. Pero todavía hay muchos trucos que emplear para pillar desprevenido a un atacante y cerrar un partido.

EA

Cómo defender en EA FC 24

Antes de saltar al partido, es importante comenzar en los menús.

Mejores ajustes de defensa

Para empezar, abordemos el tema más candente entre los miembros de la comunidad. En el menú Ajustes del juego y en Jugabilidad, los jugadores pueden seleccionar Defensa Táctica, que elegirá automáticamente entre una entrada de pie o una más física cuando se pulse el botón O o B.

Por otro lado, Defensa Avanzada permite a los jugadores elegir el tipo de desafío que quieren realizar. O o B es para una entrada de pie, y X o A inicia un desafío de hombro. Si eres nuevo en EA FC 24 o no confías en tus conocimientos a la hora de defender, lo más sensato es que optes por la Defensa Táctica.

Sin embargo, si te tomas el tiempo necesario para aprender los tiempos y cómo utilizarla correctamente, la Defensa Avanzada cambia las reglas del juego. Especialmente la nueva mecánica de cierre, que es perfecta para usar sobre un atacante que intenta crear una abertura en el área.

También recomendamos cambiar la asistencia al despeje a Direccional en lugar de Clásico, ya que Direccional permite a los jugadores elegir en qué dirección despejar el balón en lugar de ser aleatorio.

Mejores estilos de juego

Los estilos de juego (PlayStyles) son una nueva función que aumenta los atributos de los jugadores basándose en cualidades destacadas de la vida real. Y PlayStyles+ toma esas habilidades y las eleva a un nivel de clase mundial. A la hora de elegir a los jugadores que quieras añadir a tu plantilla de Ultimate Team o crear un equipo de Clubes Pro, debes fijarte primero en estilos de juego defensivos.

Primero, Bloqueo aumenta el alcance y la capacidad de realizar ese bloqueo. Este estilo de juego es imprescindible para los defensas centrales ya que facilita el bloqueo de tiros en el área. Creemos que el siguiente PlayStyle más importante es Jockey, que mejora la velocidad máxima y el tiempo de transición. Con lo fácil que es este año para un atacante cambiar su velocidad, esta habilidad hace que sea más fácil marcar ajustado.

Y, por último, Intercepción mejora el alcance y la posibilidad de retener la posesión cuando se intenta robar un pase. Sin este estilo de juego, los balones tienen más probabilidad de rebotar en el defensor y volver directamente al atacante.

EA SPORTS

Mejores consejos para defender en EA FC 24

Ahora que ya conoces los mejores ajustes y estilos de juego, pasemos a lo que los jugadores deben tener en cuenta al poner en práctica sus habilidades. Nuestro primer consejo es que olvides todo lo que sabías sobre placajes y reconfigures para dejar de lanzarte a hacerlo.

Fallar un placaje puede facilitar el contraataque del rival. En lugar de lanzarte, te recomendamos que hagas un sprint en la mayoría de los escenarios defensivos. Seguir el ritmo del atacante normalmente es demasiado lento, pero si pulsas L2 + R2 o LT + RT podrás seguir su ritmo, y con el estilo de juego Jockey aumentarás esa posibilidad.

Recomendamos hacer un sprint en el área para alejar a los atacantes y evitar que consigan un ángulo claro de gol. En EA FC 24, defender con entradas de plancha es efectivo y útil para bloquear disparos en el área.

Si decides aprender la Defensa Avanzada, la nueva entrada de sellado resultará muy útil para enfrentarte a un rival sin conceder un penalti.