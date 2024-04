Por qué no hay TOTW 31 en EA FC 24: ¿se ha cancelado Team of the Week?

Muchos jugadores quedaron algo confundidos al ver que el TOTW no se ha actualizado y se están preguntando por qué. En vista de que se está en la espera de la nueva promoción TOTS, hay personas preguntándose: por qué no hay TOTW 31 en EA FC 24 ¿será que se ha cancelado el Team of the Week?

Para muchos, las siguientes semanas iban a ser muy emocionantes para el Ultimate Team de EA FC 24, esto debido a la llegada del Equipo de la Temporada. Acá los mejores jugadores de las ligas de fútbol más importantes serán recompensados con cartas mejoradas como reconocimiento por sus actuaciones durante el año.

El foco ahora está puesto en TOTS (Equipo de la Temporada). Esto confirma que el ciclo de TOTW ha llegado a su final con la semana 30. Es decir, el Team of the Week 31 se ha cancelado.

La semana 30 del TOTW tuvo lugar el 10 de abril y EA Sports FC en X publicó un mensaje donde explicaba que este sería el último set de jugadores que compondría el Equipo de la Semana (TOTW) de EA FC 24. Este normalmente solía publicarse cada miércoles desde que el juego fue lanzado en septiembre de 2023.

EA Sports se está preparando para el TOTS, publicando la serie de calentamientos el pasado viernes 12 de abril en X. En este se incluye a lo mejor de lo mejor que ha aparecido en TOTW desde que ha estado activo:

La primera fase del TOTS se lanzaría (según rumores) con el evento TOTS Live el viernes 19 de abril. De acuerdo a filtraciones hehas por @AsyFutTrader y @Fut_scoreboard, los jugadores van a recibir tarjetas en vivo. Así que van a poder mejorarse de acuerdo al club al que pertenezcan y sus actuaciones individuales.

Así que ya lo sabes, nos tocó despedirnos del TOTW para dar lugar a un nuevo evento de EA FC 24 el cual nos tiene a todos bastante emocionados.