Cómo funcionan los Playoffs de Clubes Pro en EA FC 24: Torneo explicado

Para aquellos que se estén preparando para los playoffs de Clubes Pro, aquí tienes un resumen de cómo funcionan en EA FC 24.

Pro Clubs es uno de los modos más populares de la franquicia FIFA, ahora conocida como EA SPORTS FC. En él, se juegan partidos multijugador donde cada persona maneja a un jugador de la cancha. Esto quiere decir que es lo más cercano a un partido de fútbol virtual, ya que pueden enfrentarse 11vs11.

Al final de cada temporada en Clubes Pro, tendrán lugar los playoffs en EA Sports FC 24. Aquí, los que estén en un Club tendrán que enfrentarse a otros equipos para ascender en la clasificación.

Pero, ¿cómo funciona exactamente el torneo de playoffs de Clubes Pro Pro? A continuación te explicamos cómo funcionan en EA FC 24.

Un vistazo al formato de los playoffs de Clubes Pro en EA FC 24

En primer lugar, repasemos cuándo comienzan los Playoffs de Pro Clubs. Las eliminatorias comienzan una semana antes del final de cada temporada a las 12 AM PT/3 AM ET.

Una vez que comiencen los playoffs, cada club quedará encuadrado en una liguilla en función de la división en la que se encuentre. A partir de ahí, los Pro Clubs tendrán que jugar un número determinado de partidos (10) para terminar los playoffs, donde las victorias y la diferencia de goles serán lo más importante.

No hay empates en las eliminatorias. Según EA, los partidos empatados irán a la prórroga y, si fuera necesario, a los penaltis.

Aquellos equipos que ganen más partidos podrán progresar más alto en las tablas de clasificación.

Debemos señalar que el equipo de EA FC 24 declaró que después de que un Club haya terminado sus partidos de Playoffs, podrá seguir jugando partidos de Liga para mejorar su Reputación y Valoración de Habilidad. Sin embargo, no podrá avanzar hacia un ascenso.

¿Cuáles son las recompensas de los playoffs de Clubes Pro?

Las personas que jueguen al menos un partido de Playoffs podrán adquirir VOLTA Coins. La cantidad otorgada dependerá de la clasificación del club y de la división de cada equipo.

Además, los equipos que terminen en los niveles Oro, Plata y Bronce podrán recibir un trofeo de la temporada correspondiente.