EA cambió el nombre del modo Clubes Pro en FC 24 y nadie se dio cuenta

EA FC 24 renombra Clubes Pro como Clubs, pero ningún miembro de la comunidad se dio cuenta durante el evento oficial de revelación del juego.

El 13 de julio, los fans pudieron echar un primer vistazo a EA SPORTS FC 24, y la revelación deparó muchas sorpresas. En Ultimate Team, EA FC combina el fútbol masculino y femenino en el mismo campo, introduce un método para mejorar las cartas y añade un nuevo sistema de rasgos.

En cuanto al modo Carrera, EA insinuó sutilmente la posibilidad de contratar un equipo de fondo. Y en un movimiento que ha estado en lo alto de las listas de deseos de los fans durante años, la funcionalidad multiplataforma llega por fin a Clubes Pro.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, fue fácil pasar por alto el anuncio de que Clubes Pro ya no lleva el mismo nombre en EA FC 24.

Clubes Pro cambia de nombre en EA SPORTS FC 24

EA cambió el nombre de Pro Clubs a Clubs en EA FC 24. Los desarrolladores han publicado un desglose completo de cómo funciona el juego cruzado para el modo de juego favorito de los fans.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Los clubes introducen un nuevo formato de temporada que culmina en los playoffs. El nuevo sistema de rasgos de EA FC, PlayStyles, también se extiende al renovado modo de juego. Los jugadores podrán tener más personalización que nunca personalizando las habilidades y rasgos de sus jugadores.

El artículo continúa después del anuncio.

EA no dio ninguna razón para cambiar el nombre de Clubs, pero afortunadamente no es una desviación demasiado grande, así que no debería ser muy difícil de detectar.

Por primera vez, los jugadores de PlayStation 5 pueden formar equipo con sus amigos de Xbox Serie X|S y PC. Y los usuarios de PS4 pueden jugar con los de Xbox One. Lamentablemente, la Switch queda excluida del juego entre plataformas.

Los jugadores también tendrán la opción de activar o desactivar esta función en las salas. Puede resultar confuso al principio, pero al cargar EA FC 24 por primera vez, los jugadores tendrán que adaptarse al nuevo nombre del modo de juego.