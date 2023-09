TOTW en EA FC 24: Fecha de inicio del equipo de la semana

El TOTW es siempre una de las primeras promociones en Ultimate Team, pero con el cambio de FIFA a EA Sports Football Club han habido confusiones. Esto es lo que sabemos sobre el Equipo de la Semana en EA FC 24.

Cuando Ultimate Team debutó en FIFA 09 estaba lejos de ser el modo en el que se ha desarrollado. No habían promociones, los jugadores podían tener sus estadísticas incrementadas a 99 con cartas de entrenamiento, y estaba la colección, donde podías guardar cartas en tu club para siempre.

Las cosas cambiaron masivamente desde entonces, con el Equipo de la Semana siendo uno de los cambios básicos tempranos. Ha sobrevivido hasta FIFA 23, y cuando la franquicia cambie a EA Sports FC, también volverá.

Sin embargo, la primera ronda de cartas TOTW se perderá la primera parte del calendario futbolístico. Aquí está todo lo que tienes que saber.

Fecha de salida esperada para el TOTW 1 de EA FC 24

El primer conjunto de cartas del Equipo de la Semana ha sido, en los últimos años, lanzado en el primer miércoles durante el período de acceso anticipado.

En el pasado, eso ha incluido el período anticipado de la Web App pero no se ha confirmado para el ciclo de comienzo de EA FC 24. Podría pasar, no lo descartaríamos, pero no podemos decir que definitivamente sucederá.

Dicho todo esto, esperamos que el Equipo de la Semana 1 se lance el 27 de septiembre de 2023. Ese sería el primer miércoles tras el acceso anticipado.

¿Cuándo se lanzará el Equipo de la Semana en EA FC 24?

El equipo de la semana siempre ha salido los miércoles a las 7PM GMT+2 / 2PM GMT -3 en Ultimate Team, y no esperamos que eso cambie en EA Sports FC.

¿Deberías invertir en cartas del Equipo de la Semana 1?

En términos de quién es elegible para el Equipo de la Semana 1, bien, toda liga doméstica a lo largo del mundo vuelve, así que EA tendrá una amplia variedad de partidos para considerar entre la Premier League, Bundesliga, Serie A, MLS, La Liga y más allá.

Las cartas del TOTW1 siempre han probado ser una inversión sólida para más adelante en el año, incluso si son rápidamente superadas en términos de calificaciones, solo porque son las primeras ajustar. ¡Lo mejor es quedarte con ellas si tienes la suerte de obtener una!

