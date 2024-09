Los mejores equipos de EA FC 25: medias más altas

Como en la vida real, los mejores equipos de EA FC 25 son fuerzas dominantes con jugadores de clase mundial en todo el campo.

Elegir uno de estos equipos en EA FC 25 puede darte una ventaja sobre tus oponentes, especialmente en el clásico modo Patada Inicial. Estos equipos también vendrán equipados con PlayStyles distintos que deberían ser más efectivos que nunca gracias a FC IQ.

En este sentido, estos son los mejores equipos de EA FC 25 según las medias filtradas por distintos mineros de datos.

Los mejores equipos de EA FC 25 filtrados

Manchester City

Como era de esperar, el Manchester City es el mejor equipo de EA FC 25. Los Ciudadanos conquistaron su cuarta Premier League consecutiva la temporada pasada y añadieron la Copa Mundial de Clubes de la FIFA a su palmarés. Para reconocer sus logros, tuvieron algunas mejoras significativas en toda la plantilla, incluido un aumento de +3 para Phil Foden (88 media).

Como reveló el filtrador FUTSheriff, su plantilla cuenta con dos de los cuatro jugadores mejor valorados del juego, Rodri (91) y Erling Haaland (91), junto a Kevin De Bruyne (90) y Bernardo Silva (88). Ni que decir tiene que el City será uno de los equipos más elegidos en el modo de juego Patada Inicial.

Barcelona Femeni

El Barcelona Femeni ya era muy potente, y en EA FC 25 no dejó de ser uno de los mejores equipos. Gracias a su triplete, EA mejoró a jugadoras cruciales como Aitana Bonmati (91) y Caroline Graham Hansen (90). También destacan Alexia Putellas (90), Mapi Leon (89) y Patri Guijarro (88).

Sobre el terreno de juego, puedes esperar una interpretación magistral del fútbol tiki-taka, con carreras inteligentes y triángulos de pases que pueden dejar expuesta a la defensa rival. El equipo también cuenta con un banquillo repleto al que se puede recurrir en cualquier momento.

Real Madrid

El año pasado, los reyes de Europa consiguieron otro título de la Liga de Campeones de la UEFA, sumado a dos títulos nacionales, para completar un triplete histórico. Además, reforzaron su ataque con la sensación francesa Kylian Mbappé, dando así el pistoletazo de salida a una nueva era de Galácticos. En cuanto a las valoraciones medias, Mbappé se mantiene en 91, mientras que la estrella Jude Bellingham se une al club con 90.

Una campaña digna de un Balón de Oro hace que Vinicius Jr. suba a 90. Los madridistas también se alegrarán de ver a Antonio Rudiger subir merecidamente a 88. Thibaut Courtois (89), Federico Valverde (88), Luka Modric (8) y Rodrygo (86) completan el equipo.

Liverpool

Una decepcionante temporada 23/24 para los Reds significa que no hay grandes mejoras de las que hablar aparte de Alexis Mac Allister (86). Dicho esto, el equipo sigue siendo igual de fuerte, con jugadores clave como Mo Salah (89), Virgil van Dijk (89) y Alisson (89) que mantienen sus valoraciones del año pasado.

Sobre el terreno de juego, el Liverpool debería funcionar de forma algo diferente para reflejar el cambio de gestión. Así que no esperes un contragolpe intenso por parte de la IA.

Arsenal

El Arsenal se quedó a las puertas de la gloria en la Premier League una vez más la temporada pasada y recibió varias mejoras en el FC 25 como resultado. Los más destacados incluyen un +2 para Martin Odegaard (89), +1 para Bukayo Saka (87), +2 para Declan Rice (87) y +4 para William Saliba (87).

A pesar de todas sus interesantes opciones en ataque, es la zaga central de los Gunners la que los convierte en una fuerza a tener en cuenta. Saliba y Gabriel (86) forman la pareja de centrales más consistente de la liga, y cuentan con el atletismo de Ben White (84) para cubrir las bandas. En términos de resolución defensiva, el Arsenal está a la altura de los mejores equipos de EA FC 25.

Inter

El Inter, uno de los pesos pesados de Italia, se deshizo de sus rivales para quedarse con el Scudetto y la Supercoppa Italiana el año pasado. Formó uno de los mejores equipos de Europa, encabezado por Lautaro Martínez (89), campeón de la Copa América. En el centro del campo, Nico Barella (87) y Hakan Çalhanoğlu (86) ofrecen equilibrio y amenaza ofensiva.

En cuanto a la zaga, Alessandro Bastoni (87), Francesco Acerbi (84) y Benjamin Pavard (84) son el mejor trío defensivo de la Serie A.

Lyon Féminin

Aunque no pudieron ganar la Liga de Campeones, el Lyon consiguió levantar su 17º título de la Première Ligue el año pasado. Por lo tanto, no es de extrañar que se encuentre entre los mejores equipos de EA FC 25. La plantilla está repleta de jugadoras de talla mundial de atrás hacia adelante, empezando por Ada Hegerberg (89) en la delantera. Otros nombres destacados son la rápida Kadidiatou Diani (88) y Christiane Endler (88) bajo los palos.

La veterana Wendie Renard (88) forma la base de la defensa, con el talento de Selma Bacha (86) cubriendo el flanco izquierdo.

Bayern Munich

A pesar de las grandes contrataciones del verano pasado, el Bayern no ganó la Bundesliga por primera vez en más de una década. De hecho, los bávaros fueron incapaces de conquistar un solo trofeo, poniendo fin a una era de dominio nacional. No obstante, su equipo cuenta con algunos de los mejores jugadores de Europa, como Harry Kane (90), Jamal Musiala (87), Joshua Kimmich (86) y Manuel Neuer (86).

Mientras que en ataque hay muchas opciones interesantes, el club carece de solidez defensiva, lo que podría hacer que los jugadores reconsideraran su elección.

Barcelona

En lo que respecta a las puntuaciones, el equipo del Barcelona de EA FC 25 no ha cambiado prácticamente nada, salvo un -2 para Robert Lewandowski (90). Aunque sobre el papel este equipo blaugrana no puede compararse con su acérrimo rival, el Real Madrid, no le faltan jugadores de talla mundial. Para jugadas en el centro del campo, tendrás a Frenkie de Jong (87) y Pedri (86), con Ronald Araujo (85) y Jules Kounde (85) proporcionando solidez en la defensa.

Un Lamine Yamal recién renovado (81) es razón suficiente para probar el equipo por ti mismo cuando se lance el juego.

Chelsea Femenino

La era de Emma Hayes terminó a lo grande, ya que el Chelsea levantó su quinto trofeo consecutivo de la WSL durante la temporada 23/24. En Europa volvieron a quedar por debajo del Barcelona, lo que probablemente explique que no se hayan producido varias subidas de puntuación. A pesar de todo, los Blues siguen siendo uno de los mejores equipos de EA FC 25, gracias a jugadoras muy valoradas como Sam Kerr (90) y Guro Reiten (88).

Es agradable ver una merecida mejora de +3 para Lauren James, y la zaga sigue siendo tan sólida como siempre con Millie Bright (85) y Ashley Lawrence (85).

Como ya hemos dicho, nuestra lista se basa en valoraciones filtradas, por lo que la actualizaremos con el lanzamiento del juego. Así que no te olvides de guardar este artículo y visitarlo regularmente.