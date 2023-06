Predicciones de media mejores jugadores en EA Sports FC: Messi, Ronaldo, Mbappe y más

EA Sports FC está a la vuelta de la esquina y alimenta la expectación, poniendo a todo el mundo al borde de sus asientos a la espera de la media de los mejores jugadores, así que, aquí están nuestras predicciones para los 50 jugadores mejor clasificados en EA Sports FC 24.

EA Sports FC se prepara para dar el pistoletazo de salida y, a medida que el reloj avanza hacia el tan esperado lanzamiento, los jugadores y los fanáticos del fútbol se muerden las uñas ante la nueva serie de Clasificaciones de jugadores.

EA va a llevar el modo Ultimate Team, favorito de los fans, a EA Sports FC, y va a ser más grande que nunca, con todos los jugadores con licencia que te encantan bajo su nueva franquicia. El Modo Carrera y los Clubes Profesionales también regresan, intactos e indómitos. Este juego no será sólo un nombre nuevo: es un juego de pelota completamente nuevo con características emocionantes y contenido fresco.

El artículo continúa después del anuncio.

Así que estamos aquí para hacer algunas predicciones sobre los 50 jugadores que dominarán el juego.

EA Sports

¿Cuándo se revelarán las clasificaciones de los jugadores del EA Sports FC 24?

En el momento de escribir estas líneas, aún no se han revelado las clasificaciones oficiales de los jugadores de EA Sports FC. Tradicionalmente, EA nos toma el pelo durante el mes de septiembre con pistas de clasificaciones, hasta el lanzamiento del juego.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Sin embargo, dado que éste es el primer lanzamiento bajo el banner de EA Sports FC, ¿quién sabe? Puede que nos lancen una bola curva.

Los mejores jugadores de EA Sports FC: predicciones sobre la media de los 50 mejores jugadores

Aunque los desarrolladores aún no han revelado las clasificaciones, ¡eso no significa que no podamos divertirnos haciendo predicciones! Con la temporada pasada como referencia, esperamos ver a algunas estrellas emergentes subir como la espuma y a algunos veteranos perder un peldaño.

El artículo continúa después del anuncio.

Estas son nuestras predicciones:

RANKING JUGADOR CLUB POSICIÓN MEJORA/BAJADA MEDIA #1 Kylian Mbappe PSG ST +1 92 #2 Kevin De Bruyne Manchester City CM – 91 #3 Thibaut Courtois Real Madrid GK +1 91 #4 Erling Haaland Manchester City ST +2 90 #5 Karim Benzema Al-Ittihad ST -1 90 #6 Robert Lewandowski Barcelona ST – 90 #7 Mohamed Salah Liverpool RW – 90 #8 Manuel Neuer Bayern Munich GK – 90 #9 Neymar Jr PSG LW -2 89 #10 Lionel Messi Inter Miami RW -2 89 #11 Harry Kane Spurs ST – 89 #12 Alisson Becker Liverpool GK – 89 #13 Ederson Manchester City GK – 89 #14 Joshua Kimmich Bayern Munich CDM – 89 #15 Casemiro Manchester United CDM – 89 #16 Marc-Andre Ter Stegen Barcelona GK +1 89 #17 Virgil van Dijk Liverpool CB -2 88 #18 Gianluigi Donnarumma PSG GK – 88 #19 Marquinhos PSG CB – 88 #20 Jan Oblak Atletico Madrid GK -1 88 #21 Luke Modric Real Madrid CM – 88 #22 Ruben Dias Manchester City CB – 88 #23 Cristiano Ronaldo Al Nassr ST -2 88 #24 Bernardo Silva Manchester City CAM – 88 #25 Leon Goretzka Bayern Munich CM – 87 #26 Andrew Robertson Liverpool LB – 87 #27 Joao Cancelo Manchester City LB -1 87 #28 Sadio Mane Bayern Munich LW -2 87 #29 Toni Kroos Real Madrid CM -1 87 #30 Frenkie De Jong Barcelona CM – 87 #31 Marco Verratti PSG CM – 87 #32 Antonio Rudiger Real Madrid CB – 87 #33 Mike Maignan A.C. Milan GK – 87 #34 Bruno Fernandes Manchester United CAM +1 87 #35 N’Golo Kante Chelsea CDM -2 87 #36 David De Gea Manchester United GK – 87 #37 Heung Min-Son Spurs LM -2 87 #38 Rodri Manchester City CDM – 87 #39 Vinicius Jr Real Madrid LW +1 87 #40 Fabinho Liverpool CDM -1 86 #41 Kalidou Koulibaly Chelsea CB -1 86 #42 Lautaro Martinez Inter Milan ST – 86 #43 Paulo Dybala Roma – 86 #44 Keylor Navas PSG GK -2 86 #45 Milan Skriniar Inter Milan CB – 86 #46 Nicolo Barella Inter Milan CM – 86 #47 Aymeric Laporte Manchester City CB – 86 #48 Thomas Muller Bayern Munich CAM -1 86 #49 Trent Alexander-Arnold Liverpool RB -1 86 #50 Jude Bellingham Real Madrid CM +2 86

Hasta aquí nuestras predicciones. Actualizaremos este artículo una vez se lancen las medias oficiales.