¿Por qué no hay modo carrera en el fútbol femenino de EA FC 24?

Tras el anuncio de que las jugadoras femeninas llegarán por primera vez a EA FC 24 Ultimate Team, los creadores han explicado por qué aún no se ha añadido un modo Carrera al fútbol femenino del juego.

Sin ninguna duda, en EA FC 24 se da un paso muy importante en la representación del fútbol femenino. Se añadirán dos nuevas ligas con licencia, mientras que las jugadoras femeninas llegarán por primera vez a Ultimate Team. Es decir, los jugadores podremos utilizar a nuestras estrellas favoritas en la misma plantilla.

Sin embargo, una de las áreas de EA SPORTS FC 24 que no incluye el fútbol femenino es el modo Carrera. En esta edición solo se podrá jugar o dirigir a equipos masculinos.

En una entrevista con nuestros compañeros de Dexerto, el diseñador principal de EA FC 24, Alex Constantinescu, reveló que el equipo está abierto a la posibilidad de un modo Carrera femenino, pero aclaró por qué en el juego de este año no lo han incluido.

EA FC 24 habla del por qué el fútbol femenino no tiene modo carrera

EA

“Es algo a lo que estamos prestando mucha atención desde que empezamos a conseguir licencias para las ligas femeninas”, explicó. “Pero hemos determinado que necesitamos una cierta masa crítica de jugadoras y competiciones para que sea viable considerarlo en el modo Carrera”.

Constantinescu añadió que, con el número actual de equipos femeninos en EA FC 24, no sería posible un mercado de fichajes “activo” en el que las jugadoras cambiaran constantemente de club.

Constantinescu no dijo exactamente cuántos equipos o jugadoras se necesitarían para poner en marcha el modo Carrera femenino. No obstante, sí que insinuó que la tan esperada función podría no estar muy lejos. Asimismo, bromeó diciendo que requeriría que el equipo se hiciera con más licencias.

“Nos estamos acercando bastante, pero aún no hemos llegado a ese punto con FC 24. Es algo que está por llegar en un futuro próximo, [dependiendo] del buen trabajo que sean capaces de hacer nuestros equipos de licencias para conseguir esos acuerdos”.

Con las declaraciones que ha dado, parece que es cuestión de tiempo de que llegue al juego.