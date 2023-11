Jugadores del Best of TOTW de EA FC 24: Van Dijk, Son y más

EA FC 24 aprovechará al máximo el Black Friday. Los jugadores de EA FC 24 también podrán hacerse con las cartas del Equipo de la Semana más valiosas publicadas hasta la fecha a través de Best of TOTW.

EA FC 24 Ultimate Team ha estado repartiendo promociones rápidamente esta temporada. Desde FC Pro Live y Centuriones hasta colaboraciones de marcas como Nike Mad Ready, el juego ha proporcionado un flujo constante de contenido.

Ahora que se acerca el Black Friday, EA se pone las pilas con una nueva promoción llamada Thunderstruck. Además, también ha vuelto el evento Best of TOTW, así que aquí tienes todo lo que debes saber sobre el evento Best of TOTW de EA FC 24, incluidos todos los jugadores destacados.

Fecha de inicio de EA FC 24 Best of TOTW

EA FC 24 Best of TOTW llegó el miércoles 22 de noviembre a las 10 AM PT / 1 PM ET / 6 PM GMT.

Si el Best of TOTW sigue el mismo calendario que FIFA 23, puedes esperar que estos jugadores especiales permanezcan en los packs durante un total de nueve días, hasta el 1 de diciembre a las 10 AM PT / 1 PM ET / 6 PM GMT.

El Best of TOTW trae de vuelta algunas de las mejores cartas del Equipo de la Semana lanzadas hasta ahora en paquetes. Esto significa que una selección de cartas TOTW de primer nivel estará disponible en packs durante un tiempo limitado, ofreciendo a los jugadores otra forma de conseguirlas además del Mercado de Transferencias.

Tenga en cuenta que esta promoción es independiente del TOTW 10, que se publicó según el calendario habitual.

Jugadores de la promoción

Estos son los jugadores que aparecen en el Best of TOTW: