¿Tendrá EA SPORTS FC equipos y jugadores reales?

EA SPORTS FC será el sustituto de la icónica saga de FIFA y por fin tenemos los primeros detalles sobre los equipos y jugadores reales que podríamos encontrarnos dentro del nuevo título.

Cuando llegue el final de ciclo de FIFA 23 dentro de unos meses, la franquicia futbolística de EA SPORTS tendrá su mayor cambio desde sus comienzos allá en 1993 con FIFA ’94.

El principal problema vino porque la FIFA habría subido el precio de sus derechos lo que ha obligado a EA a abandonar la marca. De esta forma, en vez de tener FIFA 24 tendremos EA SPORTS FC que seguirá el legado mítico de los otros juegos.

Evidentemente, esto ha suscitado preocupación por la posibilidad de que EA siga el mismo camio que Pro Evolution Soccer y pierda algunas licencias. No obstante, no será el caso. De hecho, se han añadido algunas licencias nuevas que antes no tenían en FIFA 23.

¿Tendrá EA SPORTS FC jugadores, equipos y clubes de fútbol reales?

¡Sí, EA SPORTS FC tendrá jugadores, equipos, ligas, estadios y todo lo que se te ocurra reales!

EA confirmó de forma oficial que el título incluirá más de 19 000 jugadores, 700 equipos, 100 estadios y 30 ligas.

“Todo lo que te gusta de nuestros juegos formará parte de EA SPORTS FC: las mismas grandes experiencias, modos, ligas, torneos, clubes y atletas estarán ahí“, subrayaba el propio comunicado de EA sobre el nuevo juego.

Varios clubes y ligas ya han hecho oficial su apoyo a la nueva marca EA SPORTS FC, lo que refuerza su compromiso. De esta forma, no va a cambiar mucho el juego respecto a cómo lo conocemos actualmente.

A pesar de toda esta información oficial, todavía hay una serie de filtraciones que todavía no se han confirmado como es el caso de que el año que viene tendríamos un modo Ultimate Team femenino por primera vez en la historia. Tendremos que esperar un poco más para ver si se hace realidad.