1 de Octubre en TikTok: ¿por qué es importante esta fecha?

Los usuarios de TikTok están haciendo virales sus vídeos hablando del 1 de octubre, pero ¿qué significa realmente la fecha? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre esta tendencia.

Con una base de usuarios tan grande, TikTok sigue siendo uno de los mejores lugares para descubrir las últimas tendencias virales, ya que constantemente se crean y publican nuevas publicaciones en la plataforma.

En el pasado, varias fechas diferentes han acabado convirtiéndose en trending topics en TikTok. Por ejemplo, en 2020 la fecha “27 de agosto” se hizo viral gracias a vídeos crípticos sobre ese día, y en 2021 “3 de diciembre” se hizo viral gracias a la letra de la canción “Heather” de Conan Gray.

Ahora, una nueva fecha se ha convertido en tema de conversación: el 1 de octubre. Algunos usuarios se han sentido desconcertados por la repentina afluencia de vídeos que se han hecho virales de gente mencionando la fecha, pero hay múltiples razones posibles detrás de ello. Esto es lo que debes saber.

¿Qué significa el 1 de octubre en TikTok?

Aunque hay múltiples razones posibles por las que se podría mencionar el 1 de octubre en un vídeo, actualmente muchos vídeos virales están utilizando la fecha al hablar de la canción “We fell in love in October” de Girl in Red.

La canción es popular en TikTok desde hace tiempo, sobre todo en la comunidad de WLW, y ahora la gente espera que alguien haga un vídeo sobre ellos utilizando este audio el 1 de octubre.

“El 1 de octubre es literalmente esta semana”, escribió un usuario, “si no me publican esto, literalmente romperé mi teléfono y estaré desaparecido todo el mes”.

Sin embargo, puede que otros vídeos simplemente hablen del 1 de octubre porque es el mes en el que se celebra Halloween, y la gente está emocionada por celebrar la fiesta, preparándose ya para publicar contenido con temática de Halloween en la plataforma para sus seguidores.

Además, el año pasado se rumoreó que el 1 de octubre la función de lista de mejores amigos volvería a Snapchat en una nueva actualización, pero parece que sólo fue un rumor.