Apagón de Reddit: Miles de subreddits offline en protesta por la monetización

A medida que Reddit redobla sus cambios en la API principal, más del 60% de los subreddits han decidido desconectarse en señal de protesta, ya que podría llevar a la extinción de software y herramientas.

Desde hace unas décadas, Reddit se encuentra entre las plataformas de redes sociales más populares. No sólo es un medio eficaz para ponerte al día de las noticias, sino que sus funciones permiten personalizar mucho tu feed a tu gusto.

Sin embargo, a raíz del continuo aumento de los costes empresariales en el sector tecnológico, Reddit anunció que empezaría a aumentar las tarifas por el uso de su API para ejecutar aplicaciones de terceros o bots en el sitio.

Reddit ha revelado sus planes de empezar a cobrar a los desarrolladores de aplicaciones de terceros y podría ser catastrófico para la mayoría de los que están a la cabeza. Como resultado, se ha puesto en marcha una gran protesta a partir del 12 de junio, y algunas comunidades han ampliado las 48 horas originales a indefinidas.

Más del 60% de los principales subreddits están ahora de apagón en protesta contra Reddit

Siguiendo la protesta por el apagón en Reddit mediante el “Rastreador de apagones de Reddit”, podemos ver que una gran mayoría de los principales subreddits del sitio están ahora fuera de línea. El apagón incluye subreddits dedicados a juegos (37 millones de suscriptores) e incluso subreddits de comedia de nicho como r/NatureisMetal que se oscurece en protesta con sus 2,42 millones de suscriptores.

En estos momentos, el sitio web también informa de que más de 2.000 millones de usuarios suscritos a sus subreddits favoritos no pueden acceder a los foros y no podrán hacerlo hasta que los equipos de moderación y administración de las comunidades decidan desbloquearlos de nuevo. Cabe señalar que esta cifra de 2.000 millones no corresponde a usuarios únicos, y se repite entre comunidades con suscriptores compartidos.

Reddit quiere cobrar millones a algunas aplicaciones por el acceso a la API

Reddit anunció el 31 de mayo que la plataforma va a empezar a cobrar por el uso de su Interfaz de Programación de Aplicaciones (API). Mientras que antes era gratuita y permitía a desarrolladores externos crear sus propias aplicaciones con características únicas, Reddit va a cobrar lo que muchos califican de tarifas extremadamente altas por acceder a la API.

La popular aplicación de terceros, Apollo, ha afirmado ahora que podría costarle “20 millones de dólares al año” sólo mantener sus programas en funcionamiento. Este tipo de trato también empezaría a afectar a cosas como las extensiones de Google Chrome, y los bots se extinguirían debido a los costes inflados.

Actualmente, no se sabe exactamente cuándo se aplicará este aumento de precio de la API. Aunque por una llamada reciente con un desarrollador de Apollo, parece que Reddit está deseando impulsar el cambio más pronto que tarde.

¿Qué es el apagón de Reddit?

El apagón de Reddit es una protesta contra los cambios que se están introduciendo en la API y en el software que actualmente alimenta muchas aplicaciones de terceros de Reddit. Debido a la introducción de costes elevados, las comunidades están intentando enviar un mensaje a los superiores.

Como Reddit empieza a cobrar por la API y a hacer cambios radicales en ella, una gran parte de la audiencia de Reddit entrará en un “apagón” hasta que las cosas se resuelvan. Esto significa bloquear los foros y, esencialmente, retener la interacción y el compromiso vitales que sostienen Reddit a diario.

Originalmente, esto se propuso como un apagón de 48 horas, pero algunas comunidades lo han elevado a indefinido. Subreddits como SquaredCircle (una comunidad para debatir sobre lucha libre) han decidido eliminar completamente la comunidad hasta que las cosas se resuelvan de forma satisfactoria.

Otros han empezado a trasladarse a alternativas como Discord o Lemmy.

Este apagón indefinido empezó a tomar fuerza después de que el director general de Reddit confirmara que la empresa no daría marcha atrás en sus cambios, a pesar de la posibilidad de que la usabilidad empeorara mucho a posteriori.

Algunos subreddits dependen en gran medida de los bots para ayudar a filtrar el spam y similares, lo que ahora será mucho más difícil, ya que cuesta una extraordinaria cantidad de dinero hacer funcionar estos bots a la escala que tenían originalmente.

¿Qué es una API?

Una API, o Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interfaces), es un método para extraer datos de una fuente en línea y utilizarlos para tus propias necesidades. Los desarrolladores y las grandes empresas tecnológicas proporcionan API para cosas como el seguimiento, la integración de datos en aplicaciones y mucho más.

Durante mucho tiempo, las API han sido en su mayoría gratuitas. Sin embargo, empresas como Reddit y Twitter están empezando a cobrar por el acceso, a pesar de que muchas aplicaciones o bots dependen en gran medida de ellas.

Un ejemplo sería el buscador de cartas de Magic: The Gathering. Este bot puede ser invocado en cualquier momento durante una conversación en Reddit. Proporcionará contexto adicional publicando en Reddit las cartas mencionadas entre paréntesis. Combina la API de Scryfall (un popular sitio web de búsqueda de cartas de terceros) y la de Reddit para proporcionar resultados precisos.