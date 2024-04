Ebooks gratis en Stuff Your Kindle Day: cómo conseguir miles de libros

Celebra el día del libro con Stuff Your Kindle Day en Amazon y consigue miles de ebooks gratis para leer cómodamente.

Si has pasado algún tiempo en BookTok últimamente, es posible que hayas oído hablar del Día de Rellena tu Kindle o Stuff Your Kindle Day, en el que podrás conseguir cientos, si no miles, de libros electrónicos gratis en Amazon.

Aunque pueda parecer demasiado bueno para ser verdad, en realidad se trata de un evento que lleva celebrándose casi una década. Creado por la escritora Zoe York, anima a los autores a poner sus libros gratis sólo durante un día, como forma de promocionar su trabajo, al tiempo que beneficia a los lectores, que pueden llenar sus bibliotecas electrónicas.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el Día de Rellenar tu Kindle y cómo puedes encontrar algunos libros fantásticos gratis.

¿Qué es el Stuff Your Kindle?

El Stuff Your Kindle Day o Día de rellenar tu Kindle fue creado en 2014 por la autora de romántica Zoe York, que ha estado trabajando con autores autopublicados para que sus libros sean de compra gratuita para todos los lectores durante un día.

Este evento de autores de romántica independientes se celebra cuatro veces al año desde hace 10 años, y desde entonces otros sitios web han aprovechado la oportunidad para crear eventos similares para distintos géneros.

Aunque el Stuff Your Kindle Day es principalmente para títulos románticos, también se incluyen algunos títulos de no ficción (y no románticos).

Así que, sea cual sea el género de libros que te guste, seguro que encuentras un ebook que se adapte a tus intereses.

¿Cuándo estarán disponible los libros gratis del Stuff Your Kindle Day?

Hay diferentes fechas anunciadas para este día tan especial:

23 de abril: Romance

Romance 25 de abril: Misterio ‘cozy’

Misterio ‘cozy’ 27 de abril: ‘Witchy’

También se ofrecerán otros géneros, pero estas fechas aún no se han anunciado para 2024. En 2023, hubo cuatro eventos distintos del Stuff Your Kindle Day a lo largo del año, así que espera más de lo mismo este año también.

¿Cómo funciona?

Los libros se podrán comprar gratis en Amazon el día de cada uno de los Stuff your Kindle Day.

Para encontrar los libros gratuitos, puedes ir al sitio web específico de cada género, donde se enumerarán todos los libros gratuitos disponibles junto con una reseña sobre el tema, para que puedas encontrar exactamente lo que buscas. Cada libro tendrá un enlace que te llevará a la lista de Amazon, donde podrás comprarlo por 0,00€.

También puedes ir directamente a Amazon y filtrar los libros por precio para encontrar los libros gratuitos directamente en el sitio web. Aunque el nombre es Kindle, en realidad es aplicable a todos los libros electrónicos, incluidos Kobo, Apple Books y Google Play.

