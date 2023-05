Bromista de TikTok condenado por conducta delictiva tras entrar en casas de desconocidos

El bromista de TikTok conocido como “Mizzy” ha sido condenado por comportamiento delictivo tras una investigación sobre sus vídeos de bromas exageradas.

Bacari-Bronze O’Garro, de 18 años, más conocido como “Mizzy”, ha recibido una orden de conducta delictiva tras su detención el 23 de mayo.

La detención de Mizzy se produjo tras la extrema indignación que causaron sus vídeos virales, que según él eran “bromas”. Varias de sus “bromas pesadas” más virales incluían hacerse con el perro de una anciana, acosar a judíos en la calle e incluso entrar en casa de una familia.

Además de estos vídeos, también había “gastado bromas” a personas desprevenidas preguntándoles si “querían morir”, e incluso se acercó a una mujer al azar y le acarició el pelo antes de hacerle esa pregunta.

Se han baneado las cuentas de redes sociales del joven debido a su comportamiento y se ha iniciado una investigación después de que sus “bromas” divisivas se hicieran virales.

El bromista de TikTok “Mizzy”, condenado a dos años por conducta delictiva

El 24 de mayo, la juez Charlotte Crangle condenó al bromista de Internet con una orden de conducta delictiva de dos años, que le impide publicar “directa o indirectamente” contenido en redes sociales “sin el consentimiento documentado de las personas que aparecen en el contenido”.

La orden también le impide entrar en propiedad privada y le prohíbe acudir al Westfield Center de Stratford.

Eso no es todo; al TikToker también se le ordenó pagar una multa de 365 £ (420 euros). Según el fiscal Varinder Hayre, O’Garro había violado un aviso de protección de la comunidad que se le había expedido el 11 de mayo de 2022, que le prohibía específicamente entrar en propiedad privada.

Mizzy habló sobre su detención en varias entrevistas el 23 de mayo, y en una conversación con The Independent dijo que se había disculpado con la familia en cuya casa había entrado y que la anciana a la que le arrebató el perro estaba “al tanto” de la broma.

“La polémica, aunque no sea buena, es la mejor manera de triunfar en las redes sociales”, afirmó. “Siempre sé que va a haber indignación. Sé exactamente lo que hago y las consecuencias de mis actos… Le digo a la gente que no corresponda a lo que he hecho”.