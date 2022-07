Vídeos de TikTok: duración y cómo hacer que sean más largos

Pese a que TikTok es una plataforma centrada en los vídeos de corta duración, algunos quieren hacer que sean un poco más largos. Te contamos cómo puedes hacerlo.

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más populares, gracias a la enorme multitud de tendencias, vídeos virales y demás.

Conforme llegan más y más usuarios, muchos se preguntan si existe la posibilidad de alargar un poco más los vídeos. Os resolvemos la duda. Echa un vistazo también a esto: Cómo ganar dinero en TikTok: así puedes monetizar tu contenido.

Mientras que originalmente los vídeos tenían una duración de 15 segundos, los usuarios hicieron presión hasta que pudiesen ser de un minuto en total. Estos 60 segundos dan para mucho, pero algunos quieren crear contenido un poco más largo.

No obstante, tenemos buenas noticias, y es que la compañía está dando a algunas cuentas la posibilidad de hacer vídeos de 3 minutos. Estas pruebas comenzaron a finales de 2020.

😮 TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long 🤳🏻 pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3

Sin embargo, para poder subir vídeos de 3 minutos tenéis que ser invitados al programa de Early Access. De cualquier forma, esta característica debería llegar en el futuro cercano.

A principios de año, la app de TikTok aumentó la duración límite de sus vídeos. Ahora puede llegar hasta los 10 minutos. Para poder subir este tipo de vídeos, tendrás que subir vídeos que ya tengas guardados en tu teléfono.

First TikTok I’ve seen over 60 seconds. They’ve been testing this for awhile but this is the first time I’ve stumbled across one.

Also, this TikTok is amazing. pic.twitter.com/CCDxgYsHj6

— Washington Post TikTok Guy 🕺🏼 (@davejorgenson) April 15, 2021