¿Castlevania: Nocturno será una secuela?

No todos los animes basados en franquicias de videojuegos populares son tan buenos pero Castlevania es el factor diferenciador. Esta serie dominó los corazones del público de 2017 a 2021. Por eso, cuando se anunció Castlevania: Nocturno durante el evento Netflix Geeked de 2022, todos los fans se preguntaron si la nueva serie sería una secuela de la anterior.

Castlevania es uno de los videojuegos más populares, y cuando su adaptación animada llegó a las pantallas por primera vez, impresionó no sólo a la comunidad del anime, sino también a la de los videojuegos.

Las tres primeras temporadas de la serie recibieron grandes elogios, pero, por desgracia, los espectadores de la última temporada se polarizaron debido a su ritmo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, Castlevania sigue teniendo chispa, y todo gracias a sus atractivos efectos visuales, su cinematografía, la evolución de sus personajes, su espectacular doblaje y sus aterradores efectos de sonido de fondo.

A lo largo de los años, Castlevania ha acumulado un fandom de culto, y he aquí algunos datos que los fans podrían tener curiosidad por conocer.

¿Es Castlevania: Nocturno una secuela de la serie anterior?

La serie, Castlevania: Nocturno (Nocturne en inglés) puede o no llamarse secuela de la primera entrega. Esto se debe a que, a pesar de que la historia se desarrolla en el mismo universo que la anterior, vendrá con una historia diferente y un personaje/elenco completamente nuevo. Por lo tanto, sería justo llamarla un spin-off.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La primera entrega de Castlevania estaba ambientada en Valaquia en la década de 1470, mientras que la segunda entrada en su universo tendrá lugar en 1792 en Francia.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Han pasado tres años desde los acontecimientos del Castlevania centrado en Trevor, y ahora es el momento de que otro Belmont se alce y salve a la humanidad. Por lo tanto, es obvio que no veremos a ningún personaje de la serie anterior, excepto a Alucard, el hijo de Drácula.

La serie derivada se anunció inicialmente con un breve teaser, pero eso no nos da una visión general de la historia.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Lo único que supimos fue que, esta vez, Richter Belmont sería el encargado de acabar con todas las amenazas para los suyos. El segundo se reveló más tarde, presentándonos a la segunda protagonista, Maria Renard.

Sin embargo, cuando apareció el tercer tráiler, los fans no pudieron controlar su emoción, ya que ofrecía un detallado avance de los acontecimientos de la nueva entrega de Castlevania.

Castlevania: Nocturno es la adaptación de dos videojuegos de Konami, Castlevania: Rondo of Blood y Castlevania: Symphony of the Night, con Vampire Messiah como antagonista principal.

La serie se comenzará a emitir en Netflix el 28 de septiembre de 2023. Si eres fan de esta franquicia, no te pierdas a Richter Belmont continuando el legado de sus antepasados.

El artículo continúa después del anuncio.