Polémica en Netflix por el uso de IA en documental de True Crime

La plataforma de películas y series de Netflix se ha visto sometido a un gran escrutinio después de que la empresa fuera acusada de utilizar imágenes generadas y alteradas por IA en su nuevo documental de True Crime, What Jennifer Did.

El documental se centra en Jennifer Pan, una mujer canadiense que fue condenada por un asesinato por encargo contra sus padres en 2010. En el documental se habla del delito y se examina en profundidad su vida antes del suceso.

En el minuto 30 del documental, un amigo de instituto de Pan, Nam Nguyen, describe a su amiga como una persona “burbujeante, alegre, segura de sí misma y muy auténtica”. Estos comentarios van seguidos de una serie de imágenes de Pan que ahora se han señalado como generadas o alteradas por IA.

A primera vista, las imágenes refuerzan la descripción que hace Nguyen de Pan como una persona “burbujeante”, mostrándola sonriente y con el signo de la paz en la mano. Sin embargo, al examinar las imágenes más de cerca, parece que hay más de lo que parece.

Netflix ha usado IA para alterar estas imágenes de True Crime

Descubiertas por PetaPixel, un examen más detenido de las imágenes indica que se han manipulado. Una imagen en particular de Pan haciendo la V (signo de la paz) con las manos es lo que ha hecho sonar las alarmas.

Al acercar la imagen a la mano izquierda de Pan, los dos dedos que señalan el signo están estirados, mientras que el resto de los dedos y la mano están aplastados. Esto da la impresión de que Pan sólo tiene dos dedos.

Del mismo modo, el pulgar derecho está separado de la mano. Es importante señalar que en otras imágenes de Pan, sus manos tienen un aspecto drásticamente diferente.

La IA, delatada por las manos

Cuando el arte y las imágenes de la IA empezaron a estar en auge en 2023, se publicaron múltiples estudios y artículos que apoyaban la idea de que la IA aún tiene dificultades para recrear manos de aspecto realista.

Amelia Winger-Bearskin, profesora asociada de Inteligencia Artificial y Artes de la Universidad de Florida, explicó por qué a la IA le cuesta recrear las manos en un artículo publicado en 2023 en The Washington Post.

Señaló que “el software generado por IA no ha sido capaz de entender completamente lo que significa la palabra ‘mano”. Lo que dificulta la representación de esta parte del cuerpo”. Las manos tienen muchas formas y tamaños, y las imágenes de los conjuntos de datos de entrenamiento suelen centrarse más en los rostros.”

What Jennifer Did se estrenó en Netflix el 10 de abril. En el momento de redactar este artículo, Netflix no ha emitido ninguna declaración sobre estas acusaciones. No obstante, nos aseguraremos de actualizar este artículo si se producen novedades.