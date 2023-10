Community la Película: reparto, fecha de estreno y todo lo que sabemos

“Six seasons and a movie” fue la profecía que Abed nos dio durante toda la serie de Community, y ahora toca prepararse para la película que está por llegar. Desde los primeros detalles del reparto hasta un resumen de la producción, esto es todo lo que sabemos sobre la esperadísima película.

Hace 12 años se formuló una profecía. Abed Nadir mencionó por primera vez la idea de “seis temporadas y una película“, pero no en referencia a Community. Sin embargo, los fans siguieron la broma y, en poco tiempo, cobró vida propia. Durante años de agitación, cancelaciones y cambios de productoras, guionistas y directores, los fans siguieron haciendo sonar la bocina.

El implacable deseo de que Community recibiera seis temporadas y una película circuló por las redes sociales durante años y, aunque la serie llegó a su fin en 2015 con, lo has adivinado, una sexta temporada en Yahoo!, los rumores sobre una posible película han seguido arremolinándose desde entonces. Ahora, oficialmente sigue adelante.

Se está preparando una película real de Community para cumplir la profecía y responder a la demanda del público, y debería llegar antes de lo que esperas. Para ponerte al día, aquí tienes todo lo que hay que saber sobre la película de Community antes de su estreno.

¿Tiene la película de Community fecha de estreno?

En el momento de escribir esto, la película Community aún no tiene una fecha de estreno fija. Aunque eso no quiere decir que no tengamos ya una idea aproximada de cuándo podemos esperarla.

Las conversaciones iniciales esbozaron un calendario de producción para la segunda mitad de 2023, con un estreno previsto para finales de ese año. Sin embargo, estos planes se vieron interrumpidos por la imprevista huelga del Sindicato de Guionistas.

“Teníamos una fecha de rodaje próxima, que iba a ser en verano”, dijo Joel McHale en una entrevista con Variety. “Creo que estaban muy cerca de… quiero decir, Dan es alguien que ajusta las cosas, pero, obviamente, todo eso se detuvo. Pero creo que estuvieron muy cerca. Estaba cerca, se acercaba la fecha de rodaje, y todos estábamos entusiasmados por hacerlo, y entonces se produjo la huelga de guionistas, que obviamente lo dejó todo en suspenso, y con razón. Los guionistas piden cosas muy razonables. Los guionistas necesitan que se les pague como es debido”.

Donald Glover también dijo que las cosas se estaban calentando antes de la huelga, afirmando que, aunque en abril no se habían enviado los guiones, se suponía que el rodaje iba a empezar pronto.

El 26 de septiembre, la histórica huelga ha llegado oficialmente a su fin, y el sindicato ha llegado a un acuerdo con las plataformas de streaming y los estudios de producción

En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, Harmon ha manifestado sus temores acerca de trabajar en el proyecto. “Odio decir lo aterrorizado que estoy de hacerlo mal, porque hay una parte de mí que sabe que ese miedo no puede resultar en algo bueno. Y no vas a llegar a ninguna parte imitando lo que crees que deberías hacer o lo que crees que quieren, pero de verdad que no quiero hacerlo mal, y es verdaderamente aterrador.

“Pero entonces me aferro a la esperanza de que ser sincero conmigo mismo sobre lo asustado que estoy es al menos una forma de romper el ciclo”.

Pero por ahora no se sabe con certeza cuándo empezará a rodarse la película de Community. Tendremos que esperar y ver cuándo empiezan a girar de nuevo los engranajes en los próximos meses.

Por el momento, parece que está previsto un lanzamiento digital en la plataforma de streaming de Peacock, aunque no se sabe nada de un estreno en salas de cine.

¿Quién participa en la película Community? Primeros detalles del reparto

Dado que el rodaje aún no ha comenzado, aún no se ha confirmado el reparto exacto de la película. Aunque, como cabría esperar, está casi garantizado que la mayoría del reparto original retoma sus papeles una vez más, pero esta vez, en la gran pantalla.

Como es natural, Joel McHale retomará su papel protagonista y durante una reciente entrevista con Jimmy Kimmel, vista por Collider, también dejó caer que Ken Jeong también volverá. Aparte de eso, no se ha hecho oficial nada más, pero esperamos ver a personajes como Danny Pudi como Abed, Gillian Jacobs como Britta, Alison Brie como Anni, Yvette Nicole Brown como Shirley y Jim Rash como el Decano, todos ellos habituales en la serie, que regresan para la película.

En cuanto a los favoritos de los fans en papeles más pequeños, sería un pecado no incorporar a personajes como Star-Burns, Magnitude e incluso John Oliver como el profesor Ian Duncan.

En cuanto al regreso de Donald Glover como Troy, antiguo personaje habitual de la serie, su aparición era casi un misterio hasta que el propio actor lo desveló. Dada su explosión en más de un sentido desde su etapa anterior en la serie, habiendo pasado a convertirse en un nombre conocido como actor, músico y escritor, los fans no estaban seguros de si sería capaz de encajar la película de Community en su agenda, o si siquiera quería volver en primer lugar, dado que se marchó a mitad de la 5ª temporada y se perdió toda la sexta.

Pero ahora, parece que podemos asegurar el regreso de Troy en la próxima película, ya que Glover prácticamente confirmó su vuelta a Community en una entrevista concedida en abril a GQ. “Se supone que pronto empezaremos a rodar”, dijo, explicando su participación.

Por supuesto, no contamos con Pierce

Un nombre que parece que podemos descartar es el de Chevy Chase como Pierce Hawthorne. Dada su desastrosa salida de la serie en la cuarta temporada, en la que se enfrentó al creador Dan Harmon por diferencias creativas, y que le llevó a utilizar un insulto racial en plena producción, Chase fue expulsado y nunca se le volvió a admitir. Así pues, no hay razón para que los fans esperen que este puente se repare a tiempo para la película de Community.

Además, Chase ha criticado la experiencia más recientemente, afirmando que la serie simplemente no era “lo bastante divertida” para él durante una aparición en el podcast WTF de Marc Maron.

“Me sentí un poco limitado… Todo el mundo tenía sus partes, y todas me parecieron buenas. Pero no era lo bastante contundente para mí. Me sentía más feliz estando solo. No quería estar rodeado de esa mesa, todos los días, con esa gente. Era demasiado”.

“Parece simpático”, bromeó Yvette Nicole Brown en respuesta en Twitter, haciendo alusión a las frases de su personaje.

¿De qué tratará la película Community?

Todavía no hay detalles oficiales sobre el argumento de la próxima película de Community. Dado el amplio abanico de temas tratados a lo largo de las seis temporadas, podríamos estar ante casi cualquier cosa. Ya se trate de un enfrentamiento de paintball de gran presupuesto en la tradición de final de temporada, un viaje imaginario a través del tiempo y el espacio, o una historia cómica más estrecha en el propio campus de Greendale, no hay nada realmente fuera de los límites.

Sin embargo, seguro que veremos algo que reúna a todo el grupo, y probablemente algo que ponga fin a su estancia en el Community College. Más información a continuación.

¿Marca la película el final de Community?

Aunque aún es pronto para la producción de la película, y todavía no hay detalles concretos, lo lógico sería que la historia global de Greendale terminara con la película. Al fin y al cabo, cuando se cumpla la profecía de “seis temporadas y una película”, los fans podrán estar por fin en paz.

Así que es muy posible que esta próxima película sea la última vez que veamos en pantalla al variopinto grupo de Greendale, cerrando su carrera con un final épico a mayor escala que todo lo visto en la serie de TV.

¿Hay tráiler de la película Community?

Dado que la película de Community aún no ha entrado en fase de producción, es obvio que aún no hay imágenes oficiales. Sin embargo, una vez que el reparto aparezca en el plató y comience la fotografía principal, seguro que veremos un teaser más pronto que tarde.

Ten por seguro que te mantendremos informado aquí mismo de todas las novedades en torno a la película Community a medida que surjan nuevos detalles.