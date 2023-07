Cómo conseguir el filtro viral “¿Cuándo vais a romper?” en TikTok

Un filtro de TikTok se está haciendo viral en la aplicación, ya que indica a los usuarios cuándo van a romper con su pareja. Aquí tienes todo lo que debes saber para conseguirlo.

TikTok es una plataforma destacada conocida por sus características únicas y divertidas, entre las que se incluye la enorme variedad de filtros y efectos diferentes que están disponibles para sus millones de usuarios.

Estos efectos a menudo acaban desencadenando tendencias virales que se apoderan de la aplicación de redes sociales y consiguen que miles de personas participen en ellas.

El último en ganar adeptos en TikTok es el filtro viral “cuándo romperás”. Como su nombre indica, pretende predecir el futuro de la relación del usuario, si va a durar años o si la ruptura está a la vuelta de la esquina.

El artículo continúa después del anuncio.

Los creadores están utilizando el popular filtro junto con la icónica canción de Taylor Swift “We Are Never Ever Getting Back Together”, que encaja perfectamente con el drama de la ruptura. Si quieres probar el efecto por ti mismo, aquí tienes cómo.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Cómo conseguir el filtro “cuándo vas a romper” en TikTok

Puedes acceder al filtro “Cuándo vas a romper” desde la aplicación TikTok; sólo tienes que hacer lo siguiente:

Abre TikTok. Pulsa el botón más para abrir la cámara. Pulsa en “Efectos” en la esquina inferior izquierda. Pulsa en la lupa y busca ‘Cuándo vais a romper’. Selecciona el filtro del mismo nombre tocándolo. Debería aparecer un pequeño recuadro rosa. Apunta la cámara hacia tu cara y toca la pantalla para activar el filtro. Espera a que el efecto prediga cuándo vais a romper tú y tu pareja.

Como muchas cosas en Internet, hay que tener en cuenta que este filtro está pensado para el entretenimiento y no debe tomarse en serio, ya que los resultados son completamente aleatorios.