Cómo conseguir y usar el filtro “gemelo” viral en TikTok

Los usuarios de TikTok han descubierto el filtro viral “mirrored delay” o “el filtro gemelo” y aquí te traemos todo lo que tienes que saber al respecto para conseguirlo y utilizarlo en nuestro próximo vídeo.

TikTok es conocida por su gran variedad de filtros y efectos que podemos encontrar. Algunos de ellos explotan en popularidad bien por si creatividad o bien porque son minijuegos, pero sea como sea siempre acumulan millones de likes y visualizaciones.

Uno de los últimos efectos que están arrasando es el “mirrored” o “gemelo”. Este nos permite duplicaros a nosotros mismos como si tuviésemos un gemelo con nosotros en la habitación.

Con este efecto de TikTok, nuestro gemelo repetirá cualquier acción que hagamos dándonos la posibilidad de conseguir todo tipos de vídeos.

Los usuarios no han tardado en poner en marcha su creatividad y lo están acompañando de tema musical de t.A.T.u “All The Things She Said” de t.A.T.u con el que muchos están haciendo el dúo musical.

Si te apetece probarlo por ti mismo así es cómo podemos probarlo y arrasar con él.

Cómo utilizar el filtro gemelo en TikTok

Para utilizar el filtro gemelo en TikTok, podremos hacerlo fácilmente a él a través de la cámara de la aplicación. Aunque muchos lo llaman “filtro gemelo” el nombre en inglés (“mirrored delay”) se puede traducir como “reflejo con retardo”.

Para usarlo tenemos que hacer los siguientes pasos que son facilísimos:

Abrimos TikTok. Hacemos clic en el botón más para abrir la cámara. En la esquina inferior izquierda hacemos clic en “efectos”. Pulsa la lupa y buscamos en inglés “Mirrored Delay”. Hacemos clic en el botón de la cámara junto al filtro del mismo nombre. Ahora solo tenemos que apuntar con la cámara hacia nosotros y hacer cualquier movimiento. Al poco tiempo, nuestro “gemelo” debería de recrear lo que estamos haciendo.

¡Y esto es todo lo que tenemos que saber para utilizar el filtro gemelo en TikTok!