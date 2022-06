Cómo quitar el ban a tu cuenta de TikTok

Load More

Enviar una apelación no garantiza que tu cuenta no sea bloqueada, pero si TikTok decide que tu cuenta debe restaurarse, la restablecerá. Si eres de esos usuarios que en realidad sí que merecían llevarse un ban en la red social… Lo sentimos, es lo que hay. Haberlo pensado mejor antes de hacer lo que sea que hayas hecho.

Si has sido baneado en TikTok, tienes la oportunidad de apelarlo, lo que podría darte la oportunidad de recuperar tu cuenta. Sabrás que has sido baneado, ya que recibirás una notificación de ban la próxima vez que abras la aplicación.

Si has sido baneado permanentemente, esto es lo que necesitas saber para intentar recuperar tu cuenta.

Sin embargo, al igual que cualquier otra plataforma de redes sociales, también existe la posibilidad de que tu cuenta se lleve un ban en TikTok si no cumple con las pautas de la comunidad, que cubren cosas como comportamiento de odio y actos peligrosos.

