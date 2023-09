Cómo registrarse en Bluesky, el nuevo Twitter por invitación

Bluesky es la nueva red social que viene dispuesta a desbancar a Twitter, y si quieres saber cómo llevar a cabo el registro esto es todo lo que tienes que saber sobre ella.

Desde la compra de Twitter por parte de Elon Musk la plataforma ha subido un sinfín de cambios que ha dejado a la comunidad muy disgustada. Entre ellas el cambio de nombre que ha hecho que palabras como “tuitear” registradas en nuestro habla hayan dejado de tener sentido.

La competencia no es tonta y muchas redes sociales han decido salir a intentar traernos de vuelta ese Twitter antiguo que muchos ya añoramos.

La última en salir a la palestra ha sido Skyblue que está dando de qué hablar en internet. Si eres una de las personas interesadas en registrarte en esta nueva red social aquí te traemos todo lo que tienes que saber sobre ella.

¿Cómo podemos registrarnos en Bluesky?

Actualmente la única forma de entrar en Bluesky es por invitación y podemos realizar el proceso de solicitud tanto del navegador como por la app de móvil de la red social disponibles tanto para Android como para iOS.

No obstante, si no tenemos un código de invitación no te preocupes porque simplemente podremos pedir acceso a la aplicación para que nos permitan entrar en la red social. Aun así, lo más probable es que no sea inmediato y tengamos que esperar un par de días para saber si estamos dentro o no.

Los pasos a seguir para registrarse en Bluesky son sencillos y son los siguientes:

Una vez estemos en la web nos darán la opción de crear una nueva cuenta o bien iniciar sesión en nuestra cuenta actual. Para crear una nueva cuenta deberemos de hacer clic en “create a new account” (crear una nueva cuenta) Si tenemos código de invitación hacemos clic en la casilla y lo introducimos

Por otro lado, si no tenemos código invitación hacemos clic en “join the waitlist” (unirse a la lista de espera) para empezar el proceso para acceder a la red social Durante nuestro registro nos pedirán que seleccionemos una instancia por lo que marcamos el hosting de Bluesky que es el central.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber para registrarse en la red social de Bluesky. ¿Será capaz de derrotar a Twitter?