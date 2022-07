Cómo silenciar las historias y chats de otros usuarios en Instagram

Load More

Por ello, te contamos cómo silenciar fácilmente a otros usuarios de Instagram. Y lo mejor de todo es que es una opción que no notifica a la otra persona.

Al usar Instagram como una forma de conectarse con gente quizás llega un punto en el que quieres dejar de ver el contenido de alguien, pero no quieras dejar de seguirlo y ver, por ejemplo, solamente las publicaciones que hace por algún motivo.

by Paula González