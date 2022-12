Cómo ver quién marcó como favorito tu TikTok

“Marcar como favorito” un video en TikTok te facilita encontrar vídeos que deseas volver a ver en una fecha posterior, pero ¿puedes ver quién ha marcado como favorito un vídeo que has subido? Esto es lo que necesita saber.

TikTok tiene una serie de funciones útiles diferentes y ha estado agregando nuevas constantemente para facilitar que la gente navegue e interactúe con el contenido de la aplicación.

Una función que se está volviendo cada vez más popular es la función ‘Favoritos’. Esta función permite a las personas marcar videos para que puedan acceder a ellos en una fecha posterior a través de una sección particular en su perfil y organizarlos en carpetas.

Sin embargo, al igual que con los Me gusta y las visitas del perfil, es posible que te preguntes si puedes ver quién ha marcado como favorito un vídeo que has publicado. Del mismo modo, también puedes preguntarte si alguien más puede ver si has marcado su vídeo como favorito.

Esto es lo que necesitas saber.

¿Puede la gente ver quién marcó como favorito su TikTok?

Algunos usuarios actualmente pueden saber si agregas uno de sus vídeos a tus favoritos.

Si bien solía ocurrir que los creadores no podían ver exactamente quién había marcado su video como favorito, en agosto de 2022, algunos usuarios comenzaron a informar que estaban recibiendo notificaciones sobre quién específicamente había marcado su publicación como favorita.

Para aquellos que tienen acceso a la función, ve a tu bandeja de entrada y verifica en la pestaña de actividades para averiguar quién ha marcado tus TikToks como favoritos.

Cualquiera puede ver cuántas personas han marcado un vídeo como favorito mirando el icono de marcador en el lado derecho del vídeo y leyendo el número debajo de él.

En 2022, TikTok también reintrodujo una forma de la función de vistas de perfil, para consternación de miles de usuarios de TikTok. Sin embargo, esta vez se introdujo como una función de suscripción.