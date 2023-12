Por fin está disponible el Resumen de Twitch 2023, ya que estamos llegando al final del año, los usuarios pueden encontrar un desglose detallado de cómo utilizaron la plataforma propiedad de Amazon. A continuación te explicamos cómo conseguir tu Resumen de Twitch.

Tanto si eres un streamer, un espectador habitual o simplemente un misterioso merodeador del chat, tu Twitch Recap proporciona un resumen del contenido que has creado o consumido durante el último año.

Para los espectadores hay distintos datos. Por ejemplo, tu resumen de Twitch resume a quién has visto más, cuánto has saturado el chat con la cantidad total de mensajes que has enviado, cuáles son tus emotes favoritos y mucho más.

Por otro lado, los streamers encontrarán un desglose de sus métricas de crecimiento en su recap de Twitch, como las horas vistas, los nuevos seguidores y las principales categorías que te gusta retransmitir. Dicho esto, aquí tienes cómo conseguir tu resumen de Twitch para 2023.

¿Qué es el Resumen de Twitch?

Twitch presenta a los usuarios una retrospectiva personalizada sobre el tiempo que han pasado en la plataforma a lo largo del año. Esto es similar a otros sitios web y plataformas de streaming de música, como Spotify y Apple Music,

En esta ocasión, los usuarios disponen de tres tipos diferentes de resúmenes: Espectador, Creador y Comunidad. El tipo que puedes ver depende de tu actividad en Twitch. Algunos usuarios pueden optar a uno, dos o los tres resúmenes.

Todos los usuarios tendrán al menos acceso al recap de la comunidad, que detalla información sobre la comunidad colectiva de Twitch.

Cómo ver tu Resumen de Twitch 2023

Anteriormente, Twitch enviaba a los usuarios sus resúmenes por correo electrónico. Sin embargo, muchos tuvieron problemas para acceder a ellos. Afortunadamente, Twitch ha resuelto los problemas a los que muchos se enfrentaban ofreciéndoles la opción de acceder a sus resúmenes a través del sitio web de la plataforma, como el año pasado.

Para obtener tu recap de Twitch 2023, sólo tienes que seguir los pasos que se indican a continuación:

Ve a la página de resumen de Twitch. Inicia sesión en tu cuenta de Twitch. Elija qué resumen deseas ver (Espectador, Creador o Comunidad)

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el Twitch Recap de este año, ya puedes saber los datos de tu comunidad o a quiénes apoyaste más en este 2023.