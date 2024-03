¿De qué se acusa a GeorgeNotFound? Denuncias de agresión y su respuesta

El famoso streamer y Youtuber, George Davidson, conocido como ‘GeorgeNotFound’ está sufriendo acusaciones de agresión sex*al y acá te explicamos qué es lo que está pasando y cuál ha sido su respuesta.

La popular streamer de Twitch ‘Caitibugzz’ hizo una denuncia el pasado 9 de marzo de 2024, en donde comentó que fue agregida inapropiadamente por un creador de contenidos “significativamente mayor” y “popular” a principios de 2023.

La streamer no nombró a quien fuera su agresor, pero dijo que era 8 años mayor que ella y que la comenzó a tocar de forma inapropiada mientras estaba intoxicada.

Caitibugzz explicó que su agresor “disimuló” sus tocamientos no consentidos preguntándole si tenía “cosquillas”. Los fans rápidamente comenzaron a señalar a GeorgeNotFound, y muchos afirmaron que el streamer de Twitch es conocido por tener una “extraña manía de hacer cosquillas”.

La respuesta inicial de GeorgeNotFound a las primeras acusaciones

En vista de que las personas comenzaron a acusarlo, el streamer de Minecraft respondió en un post -ahora borrado- de X, afirmando que iba a abordar estos señalamientos en una transmisión en vivo cuando se hayan reunido todas las pruebas.

“Voy a hacer una transmisión muy seria más tarde hoy, este post es sólo para dejarlo claro“, escribió. “Estoy reuniendo toda la información y las pruebas para compartirlas“.

Y añadió: “Nunca he roto ni rompería los límites sexuales de nadie ni agrediría a nadie“.

X: @GEORGENOTFOUND

Caitibugzz confirma la agresión por parte de GeorgeNotFound

Al principio, Caitibugzz no dijo quién la había agredido. Sin embargo, después de que se señalara a GeorgeNotFound, que ya había respondido, la joven de 19 años confirmó que en realidad se refería al creador.

Caitibugzz replicó a la respuesta de George en Twitter/X el 11 de marzo: “Estamos esperando“, escribió. “Tirad de lo que podáis encontrar, yo también lo he grabado todo en pantalla. Pensaba usarlo para apoyar mi caso SI es necesario, pero por favor, compártelo en mi nombre si quieres“.

Su declaración continúa: “Porque ambos sabemos lo que pasó. Por eso puedo dormir por la noche sin tener que buscar capturas de pantalla para intentar tergiversarlo. Por eso tienes miedo, porque yo y todos los demás creadores sabemos la verdad. Y tú también. Es algo con lo que tienes que vivir“.

Caitibugzz añadió: “Sí, fui ingenua. Pero tengo margen para cambiar. Para madurar. 8 años exactamente. Y cuando tenga tu edad, seré 10 veces la persona que eres. Y tú siempre serás la de 27 años. Aún actuando como un niño. Ya no te tengo miedo. He estado esperando tanto tiempo para decir esto pero… eres un maldito cobarde. Adiós por ahora“.

La respuesta de GeorgeNotFound por motivos de la agresión

El 11 de marzo de 2024, GeorgeNotFound publicó una respuesta a las acusaciones de Caitibugzz. La estrella de Minecraft explicó que conoció a la streamer en la habitación de hotel de Dream, sin saber de antemano quién era.

Señaló que la streamer y su grupo ya habían estado en una fiesta posterior de VidCon, conocida por su estricta seguridad, y afirmó que ella y sus amigos llevaban pulseras de “mayores de 21 años”.

“Estoy con gente mayor de 21 años, en un escenario en el que estamos haciendo cosas que hace la gente mayor de 21 años, como beber. Además, la gente que fue venía de un evento en el que había mucha seguridad. Se trataba de una fiesta oficial posterior a la VidCon, y en anteriores fiestas posteriores a la VidCon, incluso tuve problemas para entrar en estos eventos.“

GeorgeNotFound reconoció que Caiti tenía su edad en su biografía de Instagram, aunque afirma que no la vio en ese momento. Aún así, Caiti alegó que respondió a una pregunta como parte de un juego de beber, donde afirmó que tenía 18 años y que todavía era virgen. Sin embargo, GeorgeNotFound explicó que no lo recordaba. “Simplemente no recuerdo que esto ocurriera“, dijo.

“No digo que no ocurriera. No oí que sucediera. No estamos todos sentados, es un ambiente caótico. Podría haber estado tomando una copa. Podría haber estado hablando con otra persona. No sabía que se había dicho“.

Caiti explicó que a ella y a sus amigos les animaron a beber, lo que George cree que está redactado de forma que parezca que él y sus amigos “se cebaban con ellos“.

“Ya habían estado bebiendo antes de llegar, estaban borrachos. La forma en que está redactado nos hace parecer como si estuviéramos ‘acosándoles’ y obligándoles a beber cuando no querían”, respondió. “Ese no es el caso. Y como he dicho antes, eran ellos los que pedían jugar a los juegos de beber incluso antes de llegar“.

George admite que colocó su mano en la cintura de Caiti por debajo de su camisa. Aunque explica que esto no fue repentino, ya que poco a poco fueron intimando más a lo largo de la noche. “La forma en que está redactado hace que suene como si hubiera ocurrido de la nada. En realidad, habíamos estado abrazados durante aproximadamente una hora en este punto, y no fue de la nada“, dijo.

La estrella de Twitch continuó: “También pasó una media hora hasta que empecé a mover la mano más arriba. Y la forma en que está redactado hace que parezca que ocurrió bastante instantánea y rápidamente. No fue nada rápido. Fue muy lento, y fui muy cauteloso para asegurarme de que ella se sintiera cómoda durante todo el proceso. Caiti y yo fuimos muy cariñosos, muy mimosos, y poco a poco fuimos intimando“.

Aclaró que lo más lejos que llegaron los dos fue George tocando la serpentina bajo su camisa, mientras ella seguía “comprometida” con él todo el tiempo sonriendo, riendo e incluso jugando a pelearse.

TWITCH: GEORGENOTFOUND GeorgeNotFound ha conseguido más de 10 millones de suscriptores en YouTube, conocido por su participación en el Dream SMP.

La respuesta de Caitibugzz a GeorgeNotFound

Caitibuggz publicó una declaración completa en Twitter/X para contraatacar la respuesta de George, en la que abordaba sus acusaciones de agresión sexual.

Caitibuggz dejó claro que le parece “una puta locura” que se debatan sus acusaciones a pesar de que la estrella de Twitch admitió haberla “tocado” mientras estaba borracha sin obtener primero su consentimiento verbal.

También proporcionó varias capturas de pantalla como “prueba” de la supuesta agresión sexual y abordó varios puntos planteados en las respuestas de George y Dream a las acusaciones.

El propio George también ha publicado otra respuesta. El 12 de marzo, el joven de 27 años explicó que su perspectiva había cambiado “enormemente” después de que se le diera a conocer nueva información.

“Desde que leí el último post de Caiti, mi punto de vista sobre aquella noche y mi conclusión general han cambiado enormemente, ya que ella ha aportado nueva información que desconocía por completo“, escribió.

George añadió: “Tengo mucho más que decir, pero por ahora, Caiti, lo siento. Lo siento mucho. Espero de verdad que puedas escuchar mis palabras e intentar comprender que no tenía malas intenciones. Eso no cambia el hecho de que te hayan hecho daño. Pronto diré más“.

GeorgeNotFound volvió a responderle a Caitibugzz

George ha emitido otra declaración en respuesta a las acusaciones de agresión, en la que la estrella de Minecraft ha publicado un vídeo de YouTube de 27 minutos titulado: “Mi respuesta”.

Con Caitibugzz respondiendo a su respuesta inicial y proporcionando más información, George ha desglosado más la situación y se ha referido directamente a ellas.

George se refirió a los abrazos: “Creo que muchos de los abrazos los inicié yo, pero otros no. También estaba borracho, pero mi impresión en ese momento era que era muy mutuo“.

Más tarde declaró: “No creo que abrazarse sea una invitación a nada. Sólo saqué el tema de los abrazos porque es algo que ella no mencionó en absoluto en su flujo original. Y de nuevo, es algo que creo que la gente tiene que saber para entender mi perspectiva completamente“.

A las 17:38, George terminó afirmando que desconocía la edad de Caitibugzz durante la situación: “En aquel momento no sabía que tenía 18 años. Mencioné que venían de una afterparty oficial de la VidCon, que estaban borrachos, y supuse que, conociendo cómo se organizan estos eventos, ella probablemente tenía más de 21 años, ya que de lo contrario no habrían podido beber allí“.

Para evitarlo en el futuro, declaró a continuación: “Es una irresponsabilidad por mi parte haber hecho esta suposición y, en adelante, me aseguraré de preguntar explícitamente la edad de las personas. Y siento, Caiti, no haberlo hecho por ti“.

Por el momento, ni GeorgeNotFound ni Caitibugzz han respondido.