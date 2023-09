¿Cuándo tiene lugar Saw X? Línea temporal explicada

Saw X, el décimo capítulo de la larga franquicia de terror está aquí, pero incluso algunos fans acérrimos pueden estar un poco perdidos en cuanto a su lugar en la línea temporal, así que esto es lo que necesitas saber.

La confusión cronológica es habitual en la saga Saw. Después de todo, Saw X es posterior a Saw: El (supuesto) Capítulo Final, que se sitúa siete años después de Jigsaw… y luego está Spiral: Saw, un spinoff que tiene lugar después de todas las películas, incluida Saw X.

El regreso del John Kramer de Tobin Bell, el asesino kármico en el corazón de la franquicia, es un rompecabezas. Teniendo en cuenta que el personaje murió en Saw III – por supuesto, su influencia se entendió más allá de su muerte, e incluso reapareció en Jigsaw (aunque era un flashback).

A medida que los fans y cinéfilos nauseabundos se amontonan en las proyecciones este fin de semana, es posible que quieran descifrar exactamente cuándo tiene lugar Saw X antes de jugar a la última entrega, y nosotros tenemos esas respuestas.

¿Cuándo tiene lugar Saw X en la línea temporal? La respuesta sencilla

Saw X tiene lugar entre Saw y Saw II.

Saw termina con la devastadora revelación final de Kramer: él era el cadáver en el medio del baño desde el principio, y se levanta y da por muerto a Adam: “Juego terminado.”

Sin embargo, al principio de la película, nos enteramos de que padece un cáncer cerebral terminal, lo que establece la tortuosa premisa de Saw X, que sigue a Kramer en su viaje a México para someterse a un procedimiento médico experimental que le salvará la vida, pero que acaba siendo una estafa. Así que hace lo que mejor sabe hacer: acorralar a los estafadores y enseñarles una valiosa y angustiosa lección.

En una entrevista con los productores de Saw, Mark Burg y Oren Koules, éstos dijeron a Dexerto que “tiene lugar unas tres semanas después que Saw“, y que Saw II se desarrollada aproximadamente un año después de la primera película.

“Así que literalmente imagina que cierra la puerta, juego terminado desde el primer Saw. Esto es unas tres semanas después. Él es John Kramer, tiene cáncer, y está tratando de averiguar cuánto tiempo más tiene que vivir y trata de extender su vida. Así es como arranca la película,” Dijeron.

¿Cuándo tiene lugar Saw X en la línea temporal? La respuesta larga

A continuación, hemos desglosado el lugar exacto de Saw X en la línea de tiempo general, e incluso hemos puesto todo en orden cronológico.

Las entradas posteriores dan un poco de dolor de cabeza, pero es lo más completo que se puede desear o necesitar.

Jigsaw… pero solo el comienzo

Aunque Jigsaw es el octavo capítulo de la franquicia Saw, en la línea temporal explora el origen del asesino justiciero de Tobin Bell, John Kramer, más conocido como Jigsaw.

Como en todas las películas de Saw, Jigsaw presenta una prueba: cinco personas se despiertan en un granero con cubos en la cabeza. Se les obliga a sacrificar un poco de sangre por sus pecados antes de que unas cadenas los arrastren hacia unas sierras en la pared. Cuatro de ellos consiguen salir, pero un hombre inconsciente sin nombre muere.

Más tarde se revela que este es el primer juego de Kramer. Ah, y el pobre diablo murió… ¿o no lo hizo?

Saw

Dos hombres, el Dr. Lawrence Gordon (Cary Elwes) y Adam Stanheight, despiertan en un baño mugriento, cada uno con una pierna encadenada a una tubería y sólo una sierra para liberarlos. Un hombre yace en el suelo entre ellos, con los sesos saliéndosele del cráneo. Mientras tanto, el detective Tapp (Danny Glover) está tras la pista de Jigsaw.

Puede que ésta sea la primera película de la serie, pero está lejos de comenzar la línea temporal de Saw. A esta altura, Kramer se ha vuelto muy hábil con sus diabólicos juegos, hasta el punto de que está en el centro del mayor giro de la película: él es el cadáver, y deja morir a Adam después de que Gordon escape, con un pie menos.

Flashbacks: nos enteramos de que Tapp lleva años persiguiendo a Jigsaw, y está atormentado por haber perdido a su compañero en una de sus trampas.

Convencido de que Gordon es el verdadero asesino, contrató a Adam para espiarle. Kramer encargó entonces a su aprendiz Amanda (a la que vimos escapar de la trampa para osos inversa) que los secuestrara a ambos.

Saw X

Saw X tiene lugar entre Saw y Saw II.

En declaraciones a Dexerto a la salida del Fantastic Fest, Oren Koules explicó cómo el director de la película les ayudó a establecer exactamente cuándo está ambientada: “Kevin Greutert ha visto cada metro de metraje desde Saw I. Ha editado o dirigido todas las películas. Así que no hay mejor experto en términos de tratar de enhebrar la aguja“, dijo.

“Así que el error que estábamos cometiendo cuando empezamos el proceso de esta película era que realmente pensábamos que estaba entre la 2 y la 3. Kevin se sentó con nosotros y nos explicó cómo Shawnee empezaba a cambiar durante la 3 y él realmente quería la inocencia de Shawnee – Amanda – después de Saw 1. Así que en nuestra mente, esta película tiene lugar unas tres semanas después de que Tobin cierra la puerta y dice ‘Juego terminado’ en Saw 1.”

La sinopsis oficial de la película dice: “La entrega más escalofriante de la franquicia Saw hasta la fecha explora el capítulo no contado del juego más personal de Jigsaw. Situada entre los acontecimientos de Saw I y II, un John enfermo y desesperado viaja a México para someterse a un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar una cura milagrosa para su cáncer, sólo para descubrir que toda la operación es una estafa para defraudar a los más vulnerables. Armado con un nuevo propósito, John vuelve a su trabajo, dando la vuelta a la tortilla contra los estafadores de su característica manera visceral a través de una serie de trampas ingeniosas y aterradoras.”

Saw II

Saw II tiene lugar un año después de los eventos del primer filme, con el detective Eric Matthews (Donnie Wahlberg) consiguiendo detener a Kramer. Sin embargo, otro juego está en marcha: su hija Amanda, y varios otros están encerrados en un edificio lleno de trampas.

Matthews y los otros agentes intentan localizarlos, pero se dan cuenta que la imagen “en directo” que estaban viendo se filmó días antes de la detención de Kramer y de que su hija se mantenía viva con una máscara de oxígeno dentro de una caja fuerte.

Poco después, el detective es secuestrado por una figura con una máscara de cerdo. Se despierta encadenado en el mismo cuarto de baño de la primera película. Amanda entonces revela cómo se convirtió en aprendiz de Jigsaw después de su experiencia, y sellando la puerta.

Flashbacks: sacudido por el abandono de su esposa Jill (Betsy Russell) y el diagnóstico de cáncer que le dio Gordon, Kramer intentó quitarse la vida. Su fracaso le lleva a apreciar de nuevo la vida, a querer enseñar a otros la “rehabilitación instantánea” y a convertirse en Jigsaw.

Saw III y Saw IV… al mismo tiempo

Los eventos de Saw III y Saw IV tienen lugar en la línea temporal unos seis meses después de Saw II y ambos se desarrollan en simultáneo. Así que, si quieres darle a la franquicia un verdadero tratamiento cronológico, será mejor que pongas dos pantallas.

En Saw III, Jigsaw está muriendo, así que Amanda secuestra a la doctora Lynn Denlon (Bahar Soomekh) y le ordena que lo mantenga con vida, o su cabeza volará en pedazos por los disparos de una escopeta.

La película comienza inmediatamente donde la dejó Saw II, con Matthews rompiéndose el pie con la tapa de un retrete para escaparse del baño. También vemos cómo la detective Allison Kerry es secuestrada y colocada en la trampa del ángel, obligada a sumergir la mano en un vaso de ácido para recuperar una llave, sólo para ser destrozada de todos modos.

Mientras Jeff Denlon (Angus Macfadyen) completa su juego, Lynn opera a John. Cuando tiene éxito, pide que la dejen ir, pero Amanda se niega. Ella le dispara, antes de que Jeff entre y le dispare a Amanda. En ese momento, Kramer revela que todo era una prueba para Amanda, de quien sospechaba que había amañado los juegos para que fueran imposibles de ganar, lo que contradice sus instrucciones y el sentido de las pruebas.

Saw IV -donde la historia comenzó a decaer un poco- sigue a Mark Hoffman (Costas Mandylor), un detective que trabaja con los agentes del FBI Strahm y Perez (Scott Patterson y Athena Karkanis) para dar caza al segundo aprendiz secreto de Jigsaw, todo ello mientras Matthews y su compañero Daniel Rigg (Lyriq Bent) son puestos a prueba.

En el giro, Hoffman fue el aprendiz todo el tiempo y encierra a Strahm y Rigg en un almacén. La película termina con Hoffman encontrando un casete dentro del cuerpo de Jigsaw durante una autopsia con una grabación de Kramer diciendo que los juegos continuarán.

Flashbacks: aunque el fallido intento de suicidio de Kramer influyó en que se convirtiera en Jigsaw, también vemos a su primera víctima: Cecil Adams (Billy Otis).

Saw V

Saw V es una continuación más simple de la historia, tras la muerte de Kramer y los eventos de Saw III y Saw IV. Hoffman salva a la hija de Jeff, que antes estaba condenada a morir en una habitación encerrada.

Hoffman lleva a cabo entonces una nueva serie de juegos con Strahm, que consigue escapar de la caja trampa, y un grupo de desconocidos con cuerdas al cuello.

Strahm acaba deduciendo que Hoffman es el segundo aprendiz de Jigsaw. Ignorando su consejo de meterse dentro de una caja en una habitación, empuja a Hoffman dentro. Esto revela un nuevo juego: si Strahm se hubiera metido en la caja, no le habría pasado nada. En lugar de eso, las paredes se cierran y queda inculpado como aprendiz de Jigsaw, con lo que el reino del terror de Hoffman continuará.

Jill también recibe instrucciones de Kramer, que jugará un papel importante en una película posterior.

Flashbacks: la película comienza con la trampa del péndulo, que se cree que es obra del Jigsaw original. En realidad, la montó Hoffman en sus primeros años, inspirado por las historias del asesino Jigsaw y deseando imitarlo. Kramer lo reclutó más tarde.

Saw VI

El sexto filme sigue unos días después de Saw V en la línea temporal. Con Strahm pulverizado y Hoffman libre de culpa, retoma la acción donde la dejó Jigsaw; más concretamente, va a por el ejecutivo de seguros médicos William Easton (Peter Outerbridge), que negó a Kramer una cobertura que podría haberle salvado la vida.

William encuentra su espantoso final con ácido fluorhídrico. Luego Hoffman es asaltado por Jill que le coloca una trampa para osos inversa en la cabeza, siguiendo las instrucciones de Kramer. Él consigue escapar, aunque su mejilla derecha queda mutilada en el proceso.

Flashbacks: Además de enterarnos de cómo William negó a Kramer una cobertura de vida, también descubrimos que Amanda instigó indirectamente el robo que provocó el aborto de Jill.

Saw 3D (también conocida como Saw: El Capítulo Final)

El capítulo final, que en realidad no es el capítulo final, se enfoca en la batalla entre Jill y Hoffman por el legado de Jigsaw. Jill intenta ofrecer a Hoffman a la policía a cambio de inmunidad, pero Hoffman acaba matándola con la original trampa para osos inversa.

Hoffman va a destruir su taller, pero es secuestrado por tres figuras con máscaras de cerdo, una de ellas es el Dr. Lawrence Gordon, de la primera película.

Flashbacks: se revela que Gordon consiguió sobrevivir a que le cortaran la pierna cauterizando el muñón con un tubo de vapor. Kramer lo encontró y decidió perdonarle la vida a cambio de que Gordon se convirtiera en uno de sus aprendices.

El último pedido de Kramer era la responsabilidad de Gordon: proteger a Jill. Así que encadena a Hoffman en el baño donde empezó todo, tira la sierra y cierra la puerta, dejándole morir. Se acabó el juego.

Jigsaw… el resto de ella

Ahora volvemos a Jigsaw, una década después de Saw III y IV en la línea temporal, con detectives buscando a un nuevo asesino. Brad Halloran (Callum Keith Rennie) y el patólogo Logan Nelson (Matt Passmore) acaban encontrándose en una trampa láser para el cuello, donde deben confesar sus pecados para sobrevivir.

Brad obliga a Logan a ir primero, pero muere de todas formas. Todavía hay lugar para un último giro: Logan se levanta del suelo, vuelve a tender la trampa y se revela como el verdadero asesino. Mata a Brad y cierra la habitación.

Flashbacks: aprendemos que Logan era el hombre inconsciente que supuestamente murió al principio de la película.

Logan había sido elegido para la trampa porque su negligencia médica fue la que hizo que el diagnóstico de Kramer de un tumor cerebral se retrasara más allá del punto en el que podría haber sido salvado. Sin embargo, debido a un error de cálculo del propio Kramer que hizo que Logan permaneciera inconsciente durante el juego, éste le salvó la vida. Allí Logan se convirtió en su primer discípulo, no Amanda.

Spiral: Saw

Por fin entramos en el territorio de los spinoff. Spiral tiene lugar varios años después de los acontecimientos de todas las películas de Saw, aunque la línea temporal específica no está clara. Cronológicamente, todas sus espeluznantes muertes y giros se sitúan justo al final, así que puedes verla tú mismo para averiguarlo.

