Fans de Ahsoka divididos por la negativa de Dave Filoni a cambiar el actor de Thrawn

Dave Filoni no pudo cambiar el actor de Thrawn en Ahsoka porque la voz de Lars Mikkelsen era demasiado icónica. Y muchos fans de Star Wars dicen lo mismo sobre otro actor.

Mikkelsen hizo su esperado y escalofriante regreso como el villano Chiss de cara azul en el sexto episodio de Ahsoka, desfilando junto a sus Night Troopers en Peridea y dispuesto a sacudir la franquicia.

El elenco y el equipo han hablado abiertamente de la continuación de la serie a partir de Star Wars Rebels; el propio Filoni ha dicho que básicamente se trata de la quinta temporada, en la que los arcos argumentales de los personajes se trasladan a la acción real con unos pocos cambios.

Sin embargo, a excepción de Thrawn, la gran mayoría de los personajes han cambiado a sus actores. Pero si Thrawn es tan emblemático, ¿qué hay de la voz original del Jedi titular?

Los fans de Ahsoka dicen que Ashley Eckstein debería haber sido parte del elenco live-action

En declaraciones para ET en una Star Wars Celebration a principios de este año, Filoni dijo que fue una “decisión muy meditada” traer de vuelta a Mikkelsen como Thrawn. “Fue un gran reto elegir la voz… al final eso me llevó a Lars y todos quedamos muy contentos con su actuación en Rebels” dijo.

“Hablando con John [Favreau] me dije: ‘Va a ser muy difícil superar a Lars, porque Lars está en mi cabeza. Escribo con el sonido de su voz.'”

“No podría estar más contento… le sienta de maravilla el azul. No todo el mundo lo hace, así que eso es un factor… es algo único dar vida a este personaje.”

Mientras que la interpretación de Mikkelsen como Thrawn ya ha sido elogiada, varios fans se han preguntado por qué Ashley Eckstein, la voz original de Ahsoka, tampocó regresó para la serie live-action. “Es tan extraño decir esto de un actor que interpretó el papel durante dos temporadas y al mismo tiempo echar alegremente a Ashley Eckstein, que originó Ahsoka contigo y la interpretó durante más de 10 años. Antes de ser sustituida por un popular reparto de fans de internet”, tuiteó un usuario.

“El nivel de falta de respeto hacia Ashley Eckstein por parte de Filoni ahora mismo es asombroso” afirmó otro. “Si yo fuera Ashley Eckstein, no habría un lugar donde pudiera esconderse Filoni”, tuiteó un tercero.

Otros han salido en defensa de Filoni y han señalado que Eckstein puso su voz recientemente en Tales of the Jedi. “Por la forma en que algunas personas hablan de Ashley Eckstein aquí, uno pensaría que Filoni la despidió en el acto y le prohibió volver a interpretar a Ahsoka. Ashley no era la persona adecuada para interpretarla en acción real y no pasa nada. Sigamos adelante” escribió otro.

“Esto es algo tan raro de decir cuando Dave Filoni sigue trabajando felizmente con Ashley Eckstein en proyectos animados como Tales of the Jedi” afirmó un último.