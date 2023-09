John Wick 5: todo lo que sabemos sobre la próxima secuela

Está confirmado que John Wick 5 se encuentra en desarrollo, así que aquí está todo lo que necesitas saber sobre la próxima aventura cargada de acción de Keanu Reeves como el héroe titular y ejército de un solo hombre.

La franquicia John Wick se convirtió en una de las series de acción más queridas y exitosas de los últimos años. Esto se debe en gran parte a la entrega de Keanu Reeves en su interpretación y en su enfoque a la acción práctica y las acrobacias.

Cada una de las películas de la franquicia fueron extremadamente bien recibidas tanto por el público como la crítica. Junto a esto, se están preparando múltiples spin-offs como “The Continental” y “Ballerina”, que se lanzarán próximamente.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Y aunque los fans están emocionados por ver cómo Ana De Armas y otros se unen al mundo de John Wick, muchos esperan ver a Keanu Reeves de nuevo como el personaje principal. Si bien no se sabe mucho de John Wick 5 por el momento, esto es todo lo que sabemos hasta ahora de la película y qué pueden esperar los fanáticos de la próxima entrega de la franquicia.

Contenidos

¿Está ocurriendo John Wick 5?

Mientras que en un principio John Wick 5 parecía estar confirmada, ahora el director Chad Stahelski no está tan seguro. En una nueva entrevista, Stahelski le contó a la Revista Empire: “Honestamente no lo sé. Lionsgate está interesado en hacer más cosas de John Wick, entendible. No es algo malo para el director tener una propiedad de la cual quieran hacer más. No tengo una idea en este momento. Pero podría levantarme mañana y tener una idea genial que le contaría a Keanu, o él me contaría una, y podría tocar esa cuerda de ‘Oh dios mío, tenemos que hacer esto ahora mismo.’ “

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Ahora que hemos hecho la cuarta, y completado el círculo, por decir, creo que es un buen cierre para la serie,” continuó. “Y luego está el competidor, o el director real en mí que dice ‘Al c*****, veamos si podemos hacerlo.’ Es muy atractivo. Simplemente no tengo el ‘por qué’ aún. Pero eso no significa que debamos dejar de buscar.”

“Tengo escenas, tengo secuencias de acción en mi cabeza que no hemos usado y me encantaría,” continuó insinuando Stahelski. “Si volvemos, no podemos hacer lo mismo, tengo que hacer mi tarea. Tengo que mejorar.”

Especulación sobre la fecha de estreno de John Wick 5: ¿Cuándo podría estrenarse la película?

Desafortunadamente, es probable que los fans tengan que esperar unos años más antes de ver otra película principal de John Wick. Después de todo, el spin-off liderado por Ana De Armas, Ballerina, que está ambientado entre los capítulos 3 y 4, está programado para su lanzamiento el 7 de junio de 2024.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Lo que es oficial es, como saben, Ballerina es el primer spin-off que sale el próximo año. Estamos desarrollando otros tres, incluyendo cinco y la serie de televisión, The Continental, que se emitirá pronto,” dijo el jefe de Lionsgate, Joe Drake, en mayo de 2023.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

“Estamos construyendo el universo y, cuando llegue la quinta película, será orgánica, crecerá de manera natural a partir de cómo estamos empezando a contar esas historias. Pero puedes contar con una cadencia regular de John Wick.”

Dado esto, es justo asumir que John Wick no se estrenará antes de 2025.

Reparto de John Wick 5: ¿Volverá Keanu Reeves para una nueva película?

Mientras los fans siguen emocionados por escuchar que John Wick 5 esté potencialmente en proceso, este anuncio quizás traiga confusión. Después de todo, el final de John Wick 4 hizo parecer que su héroe titular había encontrado su fin.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Incluso vimos la lápida de John Wick. Sin embargo, hay chances de que John Wick 5 explore la idea de Baba Yaga fingiendo su propia muerte, algo que no sería poco realista en la franquicia.

Dado esto, es probable que Keanu Reeves vuelva para John Wick 5. Así como puede que Ian McShane y Laurence Fishburne regresen como el dueño del Continental y el Rey del Bowery respectivamente. Sin embargo, todo esto son rumores y especulación.

Como el director Stahelski a Empire, “muerto” quizás no sea una opción para John Wick: “Hemos visto a John tener peores heridas.”

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿De qué se tratará la película?

Como mencionamos arriba, el final de John Wick 4 da la impresión de que el personaje ha encontrado finalmente su destino. Sin embargo, eso no significa que no pueda volver y encontrar más gente para golpear y caballos que montar a través de ciudades.

De todas maneras, el director Chad Stalhelski ya mencionó algunas ideas que tiene, así que solo quedará esperar.