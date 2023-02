La audiencia de Twitch cae un 10% en el último año: ¿está muriendo la plataforma?

El número total de la audiencia en Twitch, tanto en términos de horas vistas como de espectadores simultáneos medios, ha descendido un 9,4% de forma anual. Mientras tanto, crece la competencia de plataformas rivales que intentan hacerse con su propio trozo del pastel.

Desde hace más de una década, Twitch ha lidiado las plataformas de retransmisiones en occidente. De forma paulatina, se ha convertido en uno de los principales destinos de retransmisiones no relacionadas con los juegos, desde “Just Chatting” hasta retransmisiones de arte, música e IRL.

La popularidad de Twitch alcanzó su punto álgido en 2020, cuando el mundo se encerró en casa y los streamers nos hacían compañía. Tras su éxito, lentamente la audiencia fue cayendo y en 2023 no ha sido menos.

Twitch cae casi un 10% en audicencia

El sitio web de seguimiento de estadísticas de Twitch SullyGnome ofrece una instantánea de la audiencia de Twitch a largo plazo. Ahí podemos ver los primeros número en 2016 cuando los espectadores medio de todo el sitio era de tan solo 646 000.

En abril de 2021 se alcanzó un máximo de 3,1 millones. El descenso ha sido constante desde entonces, cayendo hasta 2,2 millones en diciembre de 2022.

SullyGnome Datos generales audiencias Twitch

El ligero repunte de enero, con 2,5 millones, es saludable pero sigue representando una caída del 13% respecto a enero del año pasado.

En general, se ha producido un descenso del 9,4% tanto en la audiencia media como en las horas vistas en los últimos 12 meses.

¿Se está muriendo Twitch?

Cada vez que salen estos datos vuelve a salir la misma pregunta: ¿está muriéndose Twitch? La respuesta es no. Estas cifras no son sinónimo de que Twitch esté sufriendo un declive insalvable. No obstante, tampoco es una señal positiva.

Asimismo, estos datos coinciden con un descenso en las horas de streaming que fue del 9,8% al igual que el número medio de canales de streaming.

¿Qué está pasando para que haya estos datos?

SullyGnome Últimos datos de Twitch

Hay varios factores que podrían influir en esto. Uno de ellos está fuera del control de Twitch: la popularidad de los nuevos lanzamientos de juegos y el interés aparentemente decreciente por los esports más importantes como League of Legends, Dota2 y CS:GO.

Otro de ellos, es que los streamers abandonan Twitch para irse a otras plataformas como YouTube Gaming. Asimismo, Twitch se ha mostrado reacio a defenderse de sus competidores con acuerdos exorbitantes o mayores repartos de ingresos.

De hecho, en vez de aumentarlos los está reduciendo. Los ingresos que antes estaban en el 70/30 los ha pasado a 50/50. Movimiento que llama la atención del 70/30 de YouTube.

En los últimos 12 meses, el número de streamers asociados “activos” ha descendido un 5,4%, hasta los 50 702. Igualmente, los streamers afiliados activos han disminuido un 9,3%, hasta los 2,06 millones.