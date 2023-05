La influencer Paula Gonu asegura que ha comido cartílago de su propia rodilla

Paula Gonu reveló que ella y su novio se comieron el cartílago de su propia rodilla después de someterse a una operación de rodilla.

Que los humanos se coman parte de su propio cuerpo no es un fenómeno nuevo, pero eso no lo hace menos controvertido. Aunque no es común, se sabe de personas que acaban de dar a luz que se comen su propia placenta por todos los nutrientes que tiene. Me está dando cierto repelús escribir esto.

Paula Gonu, una de las mayores influencers de Instagram de España, a sus 30 años, nos escandalizó cuando contó que había metido el cartílago de su rodilla en una boloñesa antes de comérsela con su novio.

Al aparecer en el podcast Club 113, Paula habló sobre por qué eligió comer el cartílago.

¿Por qué Paula Gonu se comió el cartílago después de la cirugía?

Hablando sobre su operación, Paula dijo que eligió permanecer despierta durante la cirugía y usar anestesia local. Luego le pidió a su médico que le explicara lo que estaba haciendo mientras miraba en una pantalla.

Al final, el médico le preguntó si quería quedarse con el cartílago que le había quitado. Paula respondió que sí sin pensárselo demasiado.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

“Lo puso en alcohol para que se mantuviera así todo el tiempo que yo quisiera. Una semana después, estaba con mi pareja[…] Le dije que quería comérmelo porque era parte de mí y tenía que volver a ponerlo en mi cuerpo”.

Paula Gonu

Continuó explicando cómo había hecho una salsa boloñesa en la que luego puso el cartílago antes de que ella y su novio se lo comieran.

Paula pasó a justificar su decisión diciendo que todo el mundo se ha comido los huesos, cartílagos y partes del cuerpo de “peores animales”, por lo que comer su propio menisco no debería estar mal visto.

Los fanás no están seguros de qué pensar al respecto

Mientras Paula discutía su elección en el podcast, los fans no pudieron evitar ir a la sección de comentarios para discutir lo que acababan de escuchar.

Algunos preguntan a qué sabe, a lo que los podcasters respondieron que sabe “como el pollo”. Muchos no creen que este hecho se haya dado realmente. Yo personalmente… bueno, creo que hoy no cenaré.