PewDiePie es baneado en Twitch misteriosamente

La popular estrella de YouTube PewDiePie ha sido objeto de un misterioso ban de su cuenta de Twitch a pesar de que ni siquiera emite en directo en la plataforma.

La cuenta de Twitch de PewDiePie ha sidobaneada en la plataforma de streaming propiedad de Amazon a partir del 8 de mayo. En el momento de escribir estas líneas, aún se desconocen las razones exactas de esta decisión.

PewDiePie, conocido sobre todo por sus contenidos en YouTube y uno de los mayores influenciadores de la red hasta la fecha, no es precisamente un streamer de Twitch. De hecho, la estrella sueca convertida en japonesa parece que no ha aparecido directamente en directo en Twitch desde hace bastante tiempo. Al menos, no de forma oficial.

Tras la sorprendente reaparición de su cuenta de Twitch hace unas semanas, el 21 de marzo, muchos creyeron que había sido hacekada. Desde la reproducción de vídeos antiguos hasta la retransmisión de episodios completos de Trailer Park Boys, una serie cómica canadiense, no había ningún contenido “en directo” en esa emisión en la que apareciera el propio Pewds.

Naturalmente, muchos supusieron lo peor, pero pronto se descubrió que CoPilotMedia había tomado el control del canal y lo había convertido en una repetición interminable de contenidos antiguos.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El canal de Twitch de PewDiePie ha sido eliminado por completo del sitio. Tal vez debido a la naturaleza de esta emisión basada en repeticiones, un incidente que aparece en dicho contenido compartido, o algo totalmente distinto.

Con PewDiePie mucho más centrado en el contenido de YouTube, y con su primer hijo en camino, rectificar la situación en Twitch no parece ser su principal prioridad en este momento.

Como los detalles siguen siendo escasos, aún no está claro si se trata de una suspensión temporal o de una eliminación más permanente de la cuenta en Twitch. Os mantendremos informados cuando PewDiePie rompa su silencio al respecto, si es que decide hacer algún comentario.