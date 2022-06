Pokimane habla sobre el término de “simp” y lo califica como “misoginia”

Load More

De todos modos, Pokimane ha dejado claro que no tolerará ese tipo de comportamientos dentro de su streaming.

“A lo largo de toda mi carrera como streamer femenina he sentido en numerosas ocasiones que mis compañeros masculinos o amigos masculinos tienen miedo de defenderme porque serán etiquetados como simps ”, recalcaba. “¿De qué otra manera puedes describir eso si no es una extraña misoginia internalizada?”.

“¿No es extraño que a los niños pequeños se les diga que “simpear” es horrible? Si tienes una actitud cariñosa con una mujer o estás más pendiente de ella es terrible . Pero no lo es”.

La creadora de contenido pedía que no se usase el término de “simp” como insulto. Su punto de vista es que el “simpeo” es simplemente una parte normal de amar a otros seres humanos. Lo ejemplificó diciendo que, si los padres de una persona seguían juntos, el padre sería un simp de la madre.

