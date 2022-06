Pokimane habla sobre su OnlyFans y predice cuánto dinero ganaría

La reconocida creadora de contenido Imane “Pokimane” Anys ha revelado el dinero que ganaría si se hiciese un OnlyFans, y es que la cifra llegaría a los millones de dólares.

La plataforma de OnlyFans surgió para que los creadores de contenido pudiesen subir contenido exclusivo para sus fans a cambio de una suscripción que variaría según el tier que escogiesen.

Sin ninguna duda, Pokimane es una de las creadoras de contenido de Twitch a las que se les pide de forma constante que abra su apartado en dicho portal.

Desde entonces, la streamer marroquí siempre se ha negado sobre la posibilidad, pero durante la retransmisión del podcast de Mizzy Wizzy, Poki Doiki habló sobre lo que ocurriría si entrase en OnlyFans.

Pokimane especula sobre qué ocurriría si se abriese OnlyFans

“Mucha gente diría que estoy en una excelente posición para sacar provecho por tener un OnlyFans”, explicaba Pokimane. “Podría llegar a hacer entre uno y diez millones de dólares al mes”.

Tras oírlo, Mizkif incluso predijo que podría llegar a sacar hasta más dinero con la plataforma. Estás completamente equivocada. Podrías ganar mucho más que eso”.

Al explicar su postura sobre OnlyFans, Pokimane añadió: “ya sea OnlyFans, apuestas o lo que sea… Creo que llegados a este punto está bastante claro que, si realmente no quiero hacer, y da igual cuánto dinero pueda conseguir, no lo haré. Simplemente no hay nada que odie más que ese sentimiento horrible de hacer cosas que no me gusta hacer”.

Actualmente, Pokimane tiene 9.19 millones de seguidores en Twitch y siempre aparece en el top 10 streamers femeninas de la plataforma morada. Con unos números tan especulares no es de extrañar que la creadora de contenido arrasase en un portal como OnlyFans.

No obstante, si alguna vez pudo parecer que Pokimane podría llegar a estar en OnlyFans, ahora está firmemente cerrada. Aunque parece que eso no parará a que la comunidad le siga preguntando.