Polémica Ibai y LVP explicada: ¿qué ha pasado con el partido de Finetwork KOI?

Si te has perdido en la polémica de Ibai Llanos y la LVP por el último partido de Superliga del conjunto de Finetwork KOI te contamos todo lo sucedido.

Sin duda alguna, Ibai Llanos es uno de los creadores de contenido más importantes de los últimos años de Twitch hispanohablante. A pesar de empezar en este mundillo casteando partidas de League of Legends, la presencia y la fuerza del bilbaíno fue escalando hasta un punto de conseguir el mayor récord de espectadores de Twitch.

Hace dos años nos presentó por primera vez su equipo de esports junto con Gerard Piqué: KOI. Desde entonces se unió con Rogue y ha entrado a competir en diversas categorías como VALORANT o League of Legends tanto en la LEC como en Superliga.

Sin embargo, esto último podría cambiar tras la polémica ocurrida durante el 15 de junio entre Ibai y la LVP en el partido de Finetwork KOI contra Movistar Riders, un partido muy importante para la posición del equipo en la tabla de clasificación.

Polémica Ibai y la LVP: ¿qué ocurrió en el último partido de Finetwork KOI Superliga?

Durante la jornada 7 de Superliga de League of Legends, la LVP lanzó un mensaje avisando de que el equipo de Finetwork KOI no se había presentado al partido. Por ello, y según estima el reglamento, se daba como ganador a Movistar Riders.

Tras anunciarse la decisión, Ibai estalló en streaming:

“No pienso dar un partido más de esta liga. A mí no me toman el pelo así, aunque se juegue mañana. Que se las apañen ellos y sus números”.

La polémica estaba servida y el asunto fue caldeándose más a medida que la información iba saliendo a cuentagotas y por fuentes extraoficiales. Pero ¿qué había pasado?

Los problemas con el reglamento

Según se dijo, el equipo de Finetwork KOI estaba teniendo problemas que les impedía conectarse con el cliente del juego. Según el reglamento, si después de 15 minutos el equipo no se presenta automáticamente se considera como que han perdido el encuentro. No obstante, si ocurre algún imprevisto con el servidor o causas externas sí que el partido se reprogramará a otro día como ha ocurrido en alguna que otra ocasión.

Hay que recordar que el partido de Finetwork KOI contra Movistar Riders era un encuentro muy importante. En las últimas jornadas, las carpas habían demostrado un gran nivel a pesar de haber caído contra Giants Gaming y Los Heretics. Una victoria contra los jinetes podría darle el impulso que necesitaban.

El creador de contenido no dudó en dejar claro lo desconforme que estaba con la situación y la decisión tomada por la LVP. Por ello, reiteró en varias ocasiones que iba a dejar de hacer co-streaming con la LVP y que no iba a retransmitir ningún partido de la Superliga “ni aunque haya playoffs”.

Asimismo, al no poder comentar la partida, el bilbaíno decidió cerrar streaming, no sin antes hacer una raid de 43 144 espectadores a la LFL, la liga francesa de League of Legends.

Rápidamente las redes ardieron y el hate en la comunidad de LoL España estalló por parte de los koisitos que fueron a las cuentas de Twitter de trabajadores y casters a dejar claro su enfado.

A las 23:29 la LVP publicó un tuit anunciando de que revisarían la decisión de dar por perdido el partido de Finetwork KOI contra Movistar Riders por lo que en los próximos días tendríamos el resultado.

Ibai y su conversación con Yuste

Durante la mañana del 16 de junio, Ibai decidió hablar sin pelos en la lengua en el canal de Twitch de Yuste.

Ahí explicó que nadie del equipo de la LVP se había puesto en contacto con él hasta las doce de la noche y que el único mensaje que había recibido había sido el de Jaime Mellado, caster de la liga.

“Lo suyo es que ambas partes se sienten con LVP y buscar una solución, dar un comunicado y que todos los streamers, community managers y todo el mundo sepa lo que tiene que hacer“, explicaba.

Del mismo modo, explicó su enfado dejando claro que al momento de conocer la noticia se le quitaron las ganas de colaborar con la liga por el modo en el que lo llevaron.

Asimismo, Ibai sacó a relucir el tema de los retrasos de la LVP como de Riot Games que han hecho que más de una ocasión los jugadores de VALORANT hayan tenido que terminar de jugar de madrugada.

A pesar de las críticas, Ibai ha subrayado que no se irá a la LFL y que quiere mejorar la competición en España. El bilbaíno espera que haya una reunión para poder solucionar las cosas.

Al momento de redactar esta noticia, la LVP no ha dado ningún tipo de declaración por lo que tendremos que esperar a los próximos días. Sea como sea, actualizaremos el artículo una vez arroje algo de luz al conflicto.