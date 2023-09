¿Qué es el gato pitufo azul viral de TikTok? Explicación del meme

TikTok se ha vuelto loco con una imagen de lo que llaman un smurf cat o gato pitufo, o un Shailushai. Se ha hecho tan popular que se ha convertido en su propio meme. Pero, ¿qué es exactamente este gato pitufo y de dónde viene?

A medida que va expandiéndose internet, también se expanden los portales web y aplicaciones. Desde los últimos años, TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más populares, con millones de usuarios que participan constantemente subiendo y viendo vídeos.

Al tener tanto contenido diariamente, en la plataforma salen nuevos memes y tendencias. Y es que el último ha sido el de un “gato pitufo” o “smurf cat”. Sí. Tal y como se lee.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Actualmente, el hastag “smurfcat” (gato pitufo en inglés) tiene más de 691,9 millones de visitas y el hashtag ruso #шайлушай tiene otros 443,1 millones de visitas.

Pero, ¿qué es exactamente el smurf cat o el gato pitufo, de dónde viene y por qué le gusta tanto a la gente en TikTok?

Unsplash: Annie Spratt

¿Qué es el “smurf cat” azul en TikTok?

El smurf cat azul es una criatura que parece una mezcla de pitufo, gato y seta, y que se ha convertido en un gran meme en las redes sociales.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

La criatura fue creada por Nate Hallinan, que en 2014 se preguntó qué aspecto tendrían los pitufos si fuesen reales.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Nueve años después, el pequeño pitufo gato azul, que ha pasado a ser conocido como Shailushai o шайлушай, se ha apoderado de TikTok. Además, su aparición casi siempre se empareja con la canción de Alan Walker “The Spectre”, en particular con la letra: “We live. We Love. We Lie”.

Los posts en los que aparece Shailushai están recibiendo miles de comentarios y han empezado la moda de insertar al smurf cat en todo tipo de escenarios, e incluso ha llegado a Minecraft.

Uno de los primeros usos de este simpático personaje ha sido el de TikToker ghojam1, que lo descubrió y lo utilizó en un TikTok en agosto. Al instante pasó a tener 2,2 millones de visitas.

El artículo continúa después del anuncio.